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"الدفاع المدني" تدشن حملة توعوية للأسر خلال فترة الحجر.. غدًا الأحد

السبت 04/أبريل/2020 - 05:15 م
المدير العام للدفاع المدني السعودي
المدير العام للدفاع المدني السعودي
الفجر السعودي

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالسعودية، مساء اليوم السبت، أنها ستطلق غداً الأحد حملة توعوية عبر كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي لرفع مستوى الوعي الوقائي والسلامة للأسر المملكة العربية السعودية والمقيمين، وتوخي الحذر من الأخطار المنزلية خلال فترة الحجر ومنع التجول توقيًا من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19".

وقال المدير العام للدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو: إن "هذه الحملة تهدف إلى تنبيه أفراد الأسرة، خلال اجتماعهم تحت سقف واحد، طوال فترة منع التجول وقضاء ما يقارب 15 ساعة في المنزل، وما يمكن أن يتعرض له الأفراد أو الأسرة من أخطار".

وتتمثل بعض الأخطار التي يمكن أن يتعرضوا لها في زيادة الأحمال على التوصيلات الكهربائية، مع تشغيل أغلب الأجهزة الكهربائية، وأخطار المطابخ خاصةً بعد إقفال المطاعم، بالإضافة إلى أن الحملة تهدف إلى تأكيد أهمية توافر وسائل السلامة الوقائية بالمنزل، مثل "كواشف الدخان، ومطفيات الحريق، والأخذ بأسباب وسبل السلامة من المخاطر".

وأصاف الفريق العمرو: أن الحملة التي تتخذ شعار "سلامتك بمنزلك غايتنا"، سوف تستمر لمدة ثلاثة أسابيع، وتشتمل على معلومات وإنفوجرافيك ومقاطع فيديو لتثقيف الأسر من هذه الأخطار، وتعليمات تتعلق بالتعامل السليم مع الأجهزة الكهربائية، كما ستتضمَّن طرح مسابقة تفاعلية، وتوزيع جوائز وهدايا قيمة للفائزين.

ودعا عن أمله التزام الجميع بتعليمات السلامة، داعيًا الله أن يحفظ هذه البلاد وأهلها من كل مكروه، وأن يديم عليها الأمن والسلامة في ظل قيادة ملك المملكة العربية السعودية، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

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