تعقيم وتطهير مستشفى المطرية وأماكن العزل لمجابهة فيروس كورونا بالدقهلية

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شنت الأجهزة التنفيذية والشعبية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة للتطهير والتعقيم للشوارع والمستشفيات والمنازل في إطار مجابهة فيروس كورونا.



ترأس محمد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية الإشراف على أعمال تطهير وتعقيم مبنى مستشفى المطرية المركزي بالتنسيق مع فريق الحماية المدنية وقوات تأمين مركز شرطة المطرية، تنفيًذا لتوجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.



وفي ذات السياق تواصل الأجهزة التنفيذية أعمال التطهير بمركز ومدينة تمي الأمديد وخاصة مستشفى العزل والقري المحيطة والطرق المؤدية لها، وذلك في اطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



ومن جانبه كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اللواء صبرى سليمان رئيس مركز ومدينة تمى الامديد لاستمرار التنسيق مع كافة الاجهزة التنفيذية والمجتمع المدنى بنطاق المركز وذلك بإشراف سعد الفرماوى السكرتير العام للمحافظة لتنفيذ اعمال الرش والتطهير والتعقيم بصفة مستمرة.



اسهدفت أعمال التطهير طريق الاسعاف للمستشفى المركزى بتمى الأمديد "مستشفى العزل" حرصًا على صحة وحياة المواطنين.



وقد أوضح رئيس المركز ان الرش والتطهير والتعقيم يتم بصفة مستمرة للطريق بالإضافة الى تطهير وتعقيم منطقة عياده التأمين الصحي بتمى الامديد وكذا منطقة الوحدة الصحية بأبو الصير وجميع الوحدات الصحية في منطقة المستشفى المركزى وبجوارها.



تتم أعمال التطهير بالتعاون والتنسيق مع مركز الشرطة والمجتمع المدنى بنطاق مركز تمى الأمديد.



وعلى صعيد آخر شنت قيادات مركز ومدينة أجا في محافظة الدقهلية حملات مكثفة لتطهير الشوارع وفض التجمعات في الأسواق في اطار مجابهة فيروس كورونا.





وشنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الدقهلية حملات مكثفة لتطهير وتعقيم شوارع مركز ومدينة شربين وقراها تنفيذًا لتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والمحاسب صارق شكرى رئيس مركز ومدينة شربين، وتابع أعمال الحملة إبراهيم طاجن رئيس الوحدة المحلية لقرية رأس الخليج مع المجتمع المدني استكمال أعمال التطهير والتعقيم بماده مطهرة وأمان على صحة المواطنين بشوارع القريه والشوارع المحيطة وأوجه منازل المواطنين.



وتأتي الحملات في إطار خطة جهود الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد وجاري يوميا استكمال أعمال التطهير والتعقيم حفاظا على سلامة المواطنين.



وعلى صعيد آخر شهدت شوارع مدينة جمصة في محافظة الدقهلية حملات مكثفة للتطهير والتعقيم بالشوارع تحت شعار احمي نفسك احمي بلدك.



استهدفت الحملات اليوم الجمعة منطقة الاسكان الاجتماعي ومنطقة الكرنك، وشارع الشباب بمدينة جمصة.



وتضمنت الحملة رش الشوارع والمنازل، ضمن حزمة الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا covid-19.

