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إلقاء القبض على مهاجم اتحاد جدة

السبت 04/أبريل/2020 - 05:31 م
بوابة الفجر
القت الشرطة الصربية القبض على الكسندر بريوفيش مهاجم فريق اتحاد جدة السعودي بسبب تجوله في الشوارع خلال فترة الحظر

نقل التلفزيون الصربي الرسمي، عن قائد الشرطة الوطنية في الدولة الواقعة في منطقة البلقان، فلاديمير ريبيتش، قوله: "اعتقل بريوفيتش مع عدة أشخاص آخرين وحولوا إلى مكتب الإدعاء".

وأضاف المسؤول الأمني: "انتهكوا حظر التجول عندما كانوا يتناولون الشراب في بهو مطعم بأحد فنادق بلغراد، بعد موعد بدء سريان الحظر في الخامسة مساء، وكانوا أكثر من 5 أشخاص في المجمل".

وأوضح ريبيتش: "الفندق أيضاً يتحمل مسؤولية، لأن القواعد تنص على عدم تقديم أي أطعمة أو مشروبات، فيما عدا توصيل الطلبات للمنازل".

وفرضت الحكومة الصربية حظراً للتجول من 5 مساء، وحتى 5 صباحاً خلال أيام الأسبوع، في حين فرضت حظراً أشد صرامة خلال عطلة نهاية الأسبوع بداية من الواحدة مساء السبت، وحتى 5 من صباح الإثنين، بهدف احتواء العدوى.

كما طلبت الحكومة من السكان عدم الخروج في نزهات، أو ممارسة أي أنشطة ترفيهية، وكذلك تجنب أي تجمعات عامة للحد من انتشار الفيروس.

وحتى الآن بلغ عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس في صربيا 1476 حالة، إضافة إلى 39 حالة وفاة.

وبهذا أصبح بريوفيتش الذي يلعب لنادي الاتحاد السعودي ثاني لاعب صربي تعتقله الشرطة بسبب خرق حظر التجول في بلاده بعد لوكا يوفيتش مهاجم ريال مدريد.

ووجهت اتهامات إلى يوفيتش في 19 مارس آذار الماضي بعد أن غادر منزله في إحدى ضواحي بلجراد حيث كان من المفترض أن يقضي فترة حجر صحي الزامي لمدة 28 عاما بعد عودته لبلاده قادما من إسبانيا.

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