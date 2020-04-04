مفاجأة.. فيفا يزف بشرى سارة لرمضان صبحي





تلقى رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي نبأ سار منذ قليل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".





وكان رمضان صبحي سيواجه مشكلة خلال الفترة القادمة بشأن مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو بعد أن تم تأجيلها لتلعب في عام 2021 بدل من 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي سيكون اللاعب قد تجاوز السن القنانوي له.





ولكن أصدر الاتحاد الدولي بيان رسمي منذ قليل يؤكد خلاله أنه يحق للاعبين المشاركة بشكل طبيعي مع منتخبات بلادهم في أولمبياد طوكيو 2021 ولكن بشروط.





وجاء نص بيان فيفا كالآتي: "فيما يتعلق ببطولة كرة القدم الأوليمبية للرجال المؤجلة، فسيتم الحفاظ على المعايير الموضوعة أصلًا (اللاعبون المولودون في أو بعد 01.01.1997، بجانب ثلاثة لاعبين إضافيين، من فوق السن".





وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو بشكل رسمي بعد أن تواجد في المراكز الثلاثة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.



