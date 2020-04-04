Advertisements

مفاجأة.. فيفا يزف بشرى سارة لرمضان صبحي

السبت 04/أبريل/2020 - 05:36 م
رمضان صبحي
رمضان صبحي
حسام مجدي

تلقى رمضان صبحي نجم النادي الأهلي والمعار من صفوف نادي هيدرسيفيلد تاون الإنجليزي نبأ سار منذ قليل من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

وكان رمضان صبحي سيواجه مشكلة خلال الفترة القادمة بشأن مشاركته مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو بعد أن تم تأجيلها لتلعب في عام 2021 بدل من 2020 بسبب انتشار فيروس كورونا وبالتالي سيكون اللاعب قد تجاوز السن القنانوي له.

ولكن أصدر الاتحاد الدولي بيان رسمي منذ قليل يؤكد خلاله أنه يحق للاعبين المشاركة بشكل طبيعي مع منتخبات بلادهم في أولمبياد طوكيو 2021 ولكن بشروط.

وجاء نص بيان فيفا كالآتي: "فيما يتعلق ببطولة كرة القدم الأوليمبية للرجال المؤجلة، فسيتم الحفاظ على المعايير الموضوعة أصلًا (اللاعبون المولودون في أو بعد 01.01.1997، بجانب ثلاثة لاعبين إضافيين، من فوق السن".

وكان منتخب مصر قد ضمن تأهله إلى أولمبياد طوكيو بشكل رسمي بعد أن تواجد في المراكز الثلاثة الأولى ببطولة كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فيفا رمضان صبحي الأهلي ألفجر

أخبار تهمك

صفقة جديدة.. صراع مُحتدم بين برشلونة وريال مدريد على الجوهرة السمراء

منذ ساعة الا ربع

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ حوالي 3 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 4 ساعات

مدرب الأهلي يثير الغضب في القلعة الحمراء بسبب فتحي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 18 ساعة

عرض أوروبي يبعد رمضان صبحي عن الأهلي

منذ 33 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يحسم أولى صفقاته الصيفية

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يوم

مفاجأة.. ظهير النجوم على ردار الأهلي لتعويض أحمد فتحي

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ ساعتين و 10 دقيقة

قرار عاجل من جامعة القاهرة بعد ظهور حالات كورونا بمعهد الأورام

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

مفاجأة.. تطور جديد في مفاوضات الأهلي مع هيدرسيفيلد بشأن رمضان صبحي

شوقي غريب: لن أضم لاعبين فوق السن للمنتخب إلا في تلك الحالة

مفاجأة سارة لمحمد صلاح بسبب المنتخب الأولمبي

بعد التتويج باللقب.. ماذا قدم رمضان صبحي مع المنتخب الاولمبي في كأس الأمم الأفريقية ؟

"مبروك يا قائد يا حريف".. علي ربيع يبارك لرمضان صبحي فوز منتخب مصر الأوليمبي

صلاح مُهدد بعدم اللعب مع منتخب مصر الأولمبي بطوكيو 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

04:01 م

مقالات وكتاب

أحمد بلال
أحمد بلال

نيفين القباج: زيادة 100 ألف أسرة لمعاشات تكافل وكرامة في إطار مواجهة "كورونا"

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين