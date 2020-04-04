لهذا السبب.. جابر القرموطي يعتذر عن حلقة الأسبوع على قناة الحياة

أعلن الإعلامي جابر القرموطي مقدم برنامج" الكلام على إيه" على قناة الحياة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، عن اعتذاره للمشاهدين، عن حلقة هذا الأسبوع (الإثنين).





وبرر القرموطي أسباب الاعتذار، تجنبا لأي مشاكل بسبب تجمعات "كورونا "، مشيرا إلى أن الحلقة الواحدة يعمل بها عشرات من زملاء وفنيين.





الجدير ذكره أن برنامج" الكلام على إيه" يذاع كل إثنين على شاشة الحياة في تمام العاشرة مساء.



