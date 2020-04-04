صدور 22 تحليلا سلبيا لمخالطي رجل الأمن المصاب بتستور

أفاد المدير الجهوى للصحة بباجة خميس الكعبي، أ ن نتائج 22 تحليلا لمخالطي رجل الامن الذى تاكدت اصابته بفيروس كورونا، وردت « سلبية »، مبرزا انه تم رفع 45 عينة للتحليل منذ 31 مارس المنقضي منها 35 عينة لمخالطى المصاب، ولم يسجل بولاية باجة الى اليوم سوى اصابة واحدة.





وبيّن الكعبي في تصريحه لـ'وات'، أن 323 شخصا من العائدين من دول اجنبية تفشى فيها الوباء او من العائدين من عدد من بؤر الوباء، خضعوا للحجر الصحي الذاتى، وغادر منهم 224 شخصا دون تسجيل اعراض للاصابة بالفيروس، وما زال 99 شخصا يخضعون للحجر الصحي.



