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يوفنتوس يعرض 59 مليون إسترليني لضم نجم مانشستر سيتي

السبت 04/أبريل/2020 - 05:38 م
يوفنتوس
يوفنتوس
كشفت تقارير صحفية بريطانية، إلى أن يوفنتوس الإيطالي يسعي بقوة للحصول على خدمات نجم مانشستر سيتي الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من أجل تدعيم البيانكونيري.

وقالت صحيفة "ذا صن"، إن يوفنتوس ينوي التضحية بلاعبه البرازيلي دوجلاس كوستا، من أجل ضم مواطنه جابرييل جيسوس مهاجم مانشستر سيتي.

وكان كوستا قد لعب تحت قيادة بيب جوارديولا المدير الفني الحالي لمانشستر سيتي، خلال فترة توليه تدريب بايرن ميونخ الألماني.

ولم يستبعد جيوفاني برانشيني وكيل جابرييل جيسوس، انتقال اللاعب البرازيلي إلى صفوف يوفنتوس.

وقال برانشيني، إن جيسوس سيرحل عن مانشستر سيتي، فقط في حالة خروجه من حسابات بيب جوارديولا.

وأشارت الصحيفة إلى أن ماوريسيو ساري مدرب يوفنتوس، يرى جيسوس بمثابة الشريك المثالي لكريستيانو رونالدو في هجوم الفريق الإيطالي.

وذكر موقع "كالتشيو ميركاتو" أن يوفنتوس لا يمانع دفع 59 مليون جنيه إسترليني لضم جيسوس، وقد يستخدم كوستا كوسيلة إقناع من أجل إبرام الصفقة مع المان سيتي.

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يوفنتوس رونالدو خيسوس جوارديولا ألفجر

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