الحكومة البريطانية تحذر من الخروج من البيت

حذرت الحكومة البريطانية، من مخالفة التوجيهات وندعو بشدة إلى مقاومة إغراء الخروج من البيت بسبب الجو المشمس.





وأوصت الحكومة البريطانية، خلال تصريحاتها، اليوم السبت، الالتزام بعدم الخروج والتباعد الاجتماعي هو الطريقة الوحيدة لمواجهة التفشي وتخفيف الضغط عن هيئة الخدمات الصحية الوطنية.





وأشارت إلى أن عدد الوفيات بفيروس كورونا سيتزايد خلال الأسبوعين المقبلين قبل أن يبدأ العدد في الانحسار.





وأضافت: "علينا تطوير استراتيجية للتعايش مع فيروس كورونا، لكن من المبكر معرفة طبيعة هذه الاستراتيجية في الوقت الحالي لأنه ما تزال هناك أشياء نجهلها عن هذا الفيروس".

ونوهت بأنه تم تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الاجمالي إلى 216 حالة، لافتة إلى أن هناك تغيرات نرصدها تدعو للتفاؤل والأمل نتيجة الالتزام بالتباعد الاجتماعي لكن الأثر سيظهر لاحقاً ولا يمكن قياسه بدقة الآن





وتابعت: "أول دفعة من إنتاجنا المحلي من أجهزة التنفس الاصطناعي سيتم تسليمه نهاية هذا الأسبوع".



