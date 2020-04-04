أغلى 5 لاعبين في زمن كورونا

لا يزال يعيش مشجعي كرة القدم حالة من الحزن الكروي، بعد تأجيل كل الأنشطة الرياضية على مستوى العالم، بسبب تفشي فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.





وتسبب إنتشار فيروس كورونا أيضاً إلى تأجيل بطولة يورو 2020 ودورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، لمدة عام واحد وإقامتها في عام 2021.





حيث أصيب العديد من نجوم الكرة العالمية، منهم ما تم تعافيه من الفيروس اللعين، ومنهم ما زال يخضع للحجر الصحي وخضوعهم لكافة التساهيل الطبية.





هبوط القيمة التسويقية للاعبين بسبب كورونا

وترتب على إيقاف الأنشطة الرياضية في العالم، هبوط القيمة التسويقية للاعبين الأوروبيين، بسبب تفشي فيروس كورونا.





وتحاول العديد من الأندية في إستغلال فترة التوقف، لجس نبض العديد من اللاعبين في الانتقال إليهم، وتعزيز صفوفهم خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





مبابي يتصدر القائمة ونيمار ثالثاً

حيث يتصدر النجم الفرنسي كيليان مبابي، لاعب فريق باريس سان جيرمان القيمة التسويقية للاعبين والتي بلغت حاليا نحو 200 مليون يورو، ويأتي في المركز الثاني الدولي الإنجليزي رحيم ستيرلينج لاعب فريق مانشستر سيتي وبلغت قيمتة التسويقية 160 مليون يورو، ويأتي في المركز الثالث النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب العملاق الباريسي بنفس القيمة التسويقية لرحيم ستيرلينج.





صراع شرس بين ثنائي ليفربول

ويأتي في المركز الرابع الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، والذي بلغت قيمتة التسويقية نحو 150 يورو، ويتساوى معه زميله في الفريق الدولي المصري محمد صلاح، والذي يأتي في المركز الخامس.