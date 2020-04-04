سبب مفاجئ يُعطل انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز





اقترب أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأهلي من الانضمام إلى صفوف نادي بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





وكان أحمد فتحي قد أعلن منذ عدة أيام رحيله رسميا عن صفوف النادي الاهلي بسبب عدم توصله إلى اتفاق مع النادي على تجديد عقده.





وأنهى أحمد فتحي كافة التفاصيل مع نادي بيراميدز بشأن انضمامه إلى النادي في الفترة الحالية.





ولكن تعطل إعلان نادي بيراميدز بشكل رسمي عن التعاقد مع أحمد فتحي بسبب تواجد ممدوح عيد المدير التنفيذي للنادي في إنجلترا في الوقت الراهن.





وينتظر أحمد فتحي وصول ممدوح عيد إلى مصر خلال الأيام القادمة ليتم إنهاء التوقيع مع نادي بيراميدز ويتم الإعلان الرسمي عن الصفقة.



