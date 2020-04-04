الليلة.. صابر الرباعي لايف على "إنستجرام" للإجابة على أسئلة جمهوره

Advertisements

أعلن المطرب صابر الرباعي أنه سيتواصل مع جمهوره من خلال "اللايف" على صفحته الشخصية يوم السبت الساعة التاسعة مساء ،وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



ويشجع "الرباعي" جمهوره من خلال "اللايف" جمهوره على البقاء في المنزل والتحدث معهم عن كيفية قضاء الوقات والإجابة على أسئلة الجمهور في سهرة من داخل منزله.



وصرح صابر الرباعي عن ذالك قائلا "تلبية لرغباتكم وطلباتكم سأكون معكم غدا في سهرة من البيت لايف على إنستجام، جهزوا حالكم الساعة الثامنة توقيت تونس" وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".





يشار إلى أن الشركة المنتجة لكليب صابر الرباعى الجديد الذي يحمل اسم " ليلة من العمر" أعلنت تأجيله بسبب فيروس كورونا والكليب من كلمات وألحان سليم عساف، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ، ومن إخراج وليد ناصيف.



وطرح صابر الرباعي أحدث أغنياته "غشاش" وذلك عبرحسابه الخاص على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وذالك في نهاية شهر يناير الماضى.