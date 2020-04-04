"تفتكروا مين هيكسب".. آيتن عامر تستطلع رأي جمهورها في برنامج "هزر فزر"

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نشرت الفنانة أيتن عامر صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت ''عامر" في هذه الصورة برفقة كلا من هنا الزاهد، مريهان حسين، إدوارد، نسرين طافش، محمد أوتاكا، محمد عز.



وكتبت "عامر'' على هذه الصورة قائلة: "تفتكروا أنا وأوتاكا ومحمد عز اللي هنكسب ولا إدوار ونسرين ومريهان".



وعلق أحد المتابعين عليها قائلا: هتكسبي انتي ب اذن الله بموت فيكي يا جميلة.



يذكر أن آخرأعمال الفنانة آيتن عامر مشاركتها في مسلسل "الأخ الكبير"،والذي شارك فيه عدد من الفنانين منهم عبير صبري، محمد رجب، هاجر أحمد، أحمد حلاوة وحمدة بركات وهو تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينيرجي.