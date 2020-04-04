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في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته

السبت 04/أبريل/2020 - 06:35 م
هيثم احمد زكي
هيثم احمد زكي
يارا أحمد
حصل "الفجر الفني"، على عدد من الصور النادرة للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، في مرحلة الطفولة وذلك بمناسبة عيد ميلاده اليوم.

وتجمع الصور هيثم بين هالة فؤاد والدته وجدته وخاله هشام فؤاد وجده أحمد فؤاد وراندا ابنة عم هالة وصورة أخرى بين جدته وبين عز الدين بركات زوج والدته الفنانة الراحلة هالة فؤاد .

ولد هيثم أحمد زكي، يوم 4 أبريل 1984 بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو، لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2.

ومن أفلامه التي شارك فيها :" حليم، البلياتشو، كف القمر، نقطه دم، سكر مر، الكنز، الكنز2"، أما المسلسلات:" الجماعة، دوران شبرا، الصفعة، امبراطوريه مين، السبع وصايا، أستاذ ورئيس قسم، كلبش 2، علامه استفهام".

في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته
في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته
في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته
في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته
في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته
في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته
في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته
في ذكرى عيد ميلاده.. "الفجر الفني" ينفرد بنشر صور نادرة لـ هيثم أحمد زكي مع عائلته

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