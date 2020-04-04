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لأول مرة.. قصيدة عن كورونا لمدحت العدل في "معكم منى الشاذلي"

السبت 04/أبريل/2020 - 07:08 م
معكم منى الشاذلي
معكم منى الشاذلي
مي مرسي
حل السيناريست والشاعر مدحت العدل ضيفا على حلقة أمس، الجمعة من برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي عبر قناة "cbc".

تحدث العدل عن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أنه في ظل التكنولوجيا والتقدم العلمي الهائل الذي حدث في السنوات الأخيرة، لم يكن يتوقع على الإطلاق أن يتعرض العالم لأزمة مثل هذه، قائلا: "ماخطرش على بالي أبدا إن يحصل فيروس فالبشرية كلها تبقا مش قادرة تطلع له دواء.. ده أعلى من قدرتي على التخيل".

أضاف العدل أن جيله مرّ بأزمات وكوارث عديدة، وتعلّم من كل هذه التجارب أن كل شيء سيمر وينتهي، وهذا هو سبب تفاؤله الحالي.

وكشف العدل عن قصيدته الجديدة عن كورونا لأول مرة مع منى الشاذلي، والتي تحمل اسم "تحيا الحياة"، وجاء مطلعها كالتالي:

كل يوم الشمس تطلع
تملا بالنور الوجود
كل لحظة خير يعدي في القلوب ولا الورود
هي نور الإنسانية اللي بيعدي الحدود
أنت أقوى أنت أبقى
سر أسرار الحياة
مد يإدك فوق وصلي للمحبة والإله
غني للحب الكبير للأمل
تحيا الحياة

وعبر Skybe، تحدث الفنان علي الحجار خلال الحلقة عن حفلته الأونلاين الأولى، التي قدمها خلال الأيام الماضية، موضحا أنها بداية سلسلة حفلات سيقدمها كل أسبوعين حتى تنتهي الأزمة الحالية، لافتا إلى أنه لم ينقطع عن تقديم الحفلات باستمرار على مدار أكثر من 12 عاما، لذلك شعر إنه بحاجة لتقديم الفن للجمهور بكل السبل المتاحة، فالأمر واجب عليهم وليس لمجرد التسلية.

ما المطرب أحمد جمال فقد تحدث خلال الحلقة عبر "Skybe"، عن احتفاله منفردا بعيد ميلاده، نظرا لظروف الحظر، مشيرا إلى أن أسرته أهدوه "تورتة" على شكل كمامة، لتوجه له منى الشاذلي ومدحت العدل التهنئة على الهواء بعيد ميلاده، وقدّم بعدها أغنيات على العود.

وعن مبادرة "عشان الدم ميقلش" التي أطلقها الفنان حسن الرداد، أكد الأخير أننا جميعا نمر بظروف صعبة ولا بد أن نتكاتف، سواء بالتبرع أو حملات الخير، لافتا إلى أن هذه المبادرة تعد خطوة استباقية ننقذ بها المجتمع من حدوث نقص في الدم بالمستشفيات وللمصابين بالأمراض المزمنة والذي يحتاجون نقل الدم باستمرار، ولا يجدون متبرعين الآن نظرا للظروف الراهنة.
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منى الشاذلي برنامج معكم skybe

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