"الفجر الفني" ينفرد بصور هيثم أحمد زكي وشقيقه رامي عزالدين

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حصل " الفجر الفني "، على عدد من الصور للفنان الراحل هيثم أحمد زكي، وشقيقه رامي عز الدين بركات، في مرحلة الطفولة وذلك أثناء بعض الفسح الذي كانت تجمعهم بوالدتهم هالة فؤاد وزوجها عزالدين بركات.



ولد هيثم أحمد زكي، يوم 4 أبريل 1984 بدأ مشواره الفني عام 2006 عندما استكمل ما تبقى من مشاهد فيلم حليم بعد رحيل والده بطل الفيلم أحمد زكي، ليقوم بالعام التالي ببطولة فيلم البلياتشو.





لكنه توقف عن العمل الفني لثلاث سنوات قبل أن يعود عام 2010 من خلال مسلسل الجماعة، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال ما بين السينما والتلفزيون مثل مسلسل دوران شبرا، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال مسلسل كلبش 2، واختتمت مسيرته بفيلم الكنز 2.