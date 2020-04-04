الاتحاد يدخل صراع المنافسة مع الهلال والنصر على ضم بلعمري

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كشفت تقارير صحفية، عن سعي إدارة نادي الاتحاد لضم نجم الفريق الأول للكرة بنادي الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.



وأوضحت التقارير أن إدارة الاتحاد فتحت خط المفاوضات مع نادي الشباب للتعاقد مع المدافعل الجزائري جمال بلعمري.



يذكر أن ناديا الهلال والنصر يخططان لخطف بلعمري، في الصيف القادم، خاصة أن اللاعب ألمح إلى رغبته في الرحيل عن نادي الشباب، بسبب خلافاته المستمرة مع إدارة النادي.



وكان بلعمري قد انضم إلى نادي الشباب في 2016، قادما من صفوف فريق وفاق سطيف الجزائري، ومن المقرر أن ينتهي عقده مع الفريق الأول في صيف 2021.



وكسر بلعمري كافة الأرقام القياسية، بعدما توج بجائزة أفضل مدافع في أمم إفريقيا 2019،؛ لتقديمه أداء رائع دفاعيًا خلال مشاركته في البطولة القارية.



ويتصدر الهلال جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 51 نقطة، حصدهم الزعيم من 22 مباراة، فاز في 15 لقاء، وتعادل 6 مواجهات، فيما تلقى هزيمة واحدة، وأحرز 51 هدف، واستقبلت شباكه 18 هدف، فيما يأتي غريمه التقليدي النصر في المركز الثاني برصيد 45 نقطة، فيما يتواجد الاتحاد في المركز الثاني عشر برصيد 23 نقطة.