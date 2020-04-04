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تفاصيل عقد كارتيرون الجديد مع الزمالك

السبت 04/أبريل/2020 - 06:31 م
كارتيرون
كارتيرون
حسام مجدي

يستعد نادي الزمالك في الفترة القادمة لتجديد عقد الفرنسي باتريس كارتيرون مدرب الفريق الأول لكرة القادم بالنادي.

وقرر مسئولو نادي الزمالك زيادة راتب كارتيرون ليحصل على 32 ألف دولار إضافيه على راتبه الحالي مع الفريق بالاضافه إلى المكافآت.

ويحصل كارتيرون حاليا مع الزمالك على مبلغ 68 ألأف دولار شهريا مع نادي الزمالك ولكن سيحصل على 100 ألف دولار بعد أن يقوم بتجديد عقده.

كما سيحصل كارتيرون على مكافأة شهرين في حالة حصوله على لقب الدوري المصري أو دوري أبطال إفريقيا بالاضافه إلى مكافأة شهر في حالة حصوله على شهر في حالة فوزه بكأس مصر.

وينتظر مسئولو الزمالك الانتهاء من أزمة انتشار فيروس كورونا وعودة النشاط الرياضي من جديد ليعلن النادي بعد ذلك تجديد عقد كارتيرون بشكل رسمي حسب ما أكد مرتضى منصور رئيس النادي.

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