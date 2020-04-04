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كندا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بـ كورونا إلى 12 ألفا و 924حالة

السبت 04/أبريل/2020 - 06:25 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة الكندية، اليوم السبت، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا في كندا إلى 214 وفاة، وارتفاع عدد الإصابات إلى 12 ألفا و 924 حالة إصابة.

ويذكر أن أظهرت بيانات وكالة الصحة العامة في كندا، الخميس، أن عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد تخطى الآن 10 آلاف، بينما قفز عدد الوفيات إلى 127 بما يشكل ارتفاعا بنسبة 21%.

وأضافت الوكالة أن عدد المصابين زاد إلى 10132 من 9017 الأربعاء الذي كان عدد حالات الوفاة فيه 105.

وقالت إنها قلقة بشكل خاص بشأن انتشار فيروس كورونا بين كبار السن، وفي الوقت ذاته أبدى بعض أعضاء القطاع الطبي مخاوفهم من نقص معدات الحماية الشخصية مثل الكمامات.

وذكر رئيس الوزراء جاستن ترودو إن السلطات تلقت أكثر من مليون كمامة في وقت متأخر الأربعاء.

وقال في إفادة إخبارية يومية: "هذا إضافة إلى 10 ملايين كمامة جاءت خلال الأيام الماضية ويتم توزيعها بأسرع ما يمكن".

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