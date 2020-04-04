لمجابهة كورونا.. 6 شخصيات تبرعت لصندوق تحيا مصر

كشف المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة خصصت رقم حساب في البنوك المصرية 037037 للتبرع لصندوق تحيا مصر، أو إرسال رسالة لرقم 37037 للتبرع بخمسة جنيهات أو إرسال رسالة لرقم 1333 للتبرع بجنيه واحد.





وفور الإعلان عن الحساب، تبرع عدد من رجال الأعمال ونجوم المجتمع لصندوق تحيا مصر لمواجهة فيروس كورونا.





1.محمد رمضان





تبرع محمد رمضان بمبلغ 2 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر في ظل تفشى فيروس كورونا.





جاء تبرع رمضان لصندوق تحيا مصر بعد تكفل الصندوق بمصروفات العائدين من الخارج خلال فترة الحجر الصحى التي تصل لمدة أسبوعين.





وتبرع رمضان، لجمعية أصدقاء المبادرة القومية ضد السرطان بعد زيارته لأحد المستشفيات التي تعالج السرطان.





2.شيخ الأزهر





في 27 مارس قرر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، لدعم جهود الحكومة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد فى مصر.





وقال الحساب الأزهر الشريف عبر "تويتر"، "قرر الإمام الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، التبرع بخمسة مليون جنيه لحساب صندوق تحيا مصر 037037 (حساب مواجهة الكوارث والأزمات) للعمل على دعم جهود مكافحة انتشار فيروس كورونا فى مصر".





ووجه شيخ الأزهر، رسالة لكل العاملين بالقطاع الصحى: "أبنائي وبناتي من الممَرضين والممَرضات، أتوجه إليكم بالشُّكر على ما تبذلُونه من جهودٍ، وتصدُّركم الصفوف الأولى في هذه الأزمة، التي أثبتُّم فيها بحق دوركم في سلامة مجتمعنا، أنتم أبطالٌ في معركةٍ لا يقوى عليها إلا المخلصون، ونحتاج إليكم أكثر من أي وقتٍ مضى، أثق فى إخلاصكم، وأدعو الله أن يحفظكم ويقيكم من كل مكروه وسوء.





3.فريد الخميس





وجه محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، خطاب لصندوق تحيا مصر، وتبرع خميس بمبلغ 5 ملايين جنيه فى حساب الصندوق، المخصص لمكافحة الفيروس.





كما تبرع خميس بأجهزة تنفس صناعى، وأجهزة إعداد للتنفس الصناعى وعلاج فتح الشعب الهوائية لمستشفى صدر العباسية، ومستشفى صدر العمرانية، ومستشفى بولاق العام، بقيمة 2 مليون جنيه.





4.أحمد رمزي





قرر أحمد رمزي نجم منتخب مصر ونادي الزمالك السابق، يوم 22 مارس الماضي، التبرع ببعض ممتلكاته في مصر لمواجهة الكورونا، وقرر التبرع ببعض ممتلكاته في مصر للحساب صندوق تحيا مصر.





ويشهد المجتمع حالة التكاتف المجتمعي، والتي تمثل انعكاس طبيعي للدور الذي تقوم به القيادة السياسية لتحقيق طموحات الشعب المصري في كل المجالات.





5.الكنيسة الكاثوليكية





كشف الأنبا باخوم المتحدث الرسمى باسم الكنيسة الكاثوليكية فى مصر، قرارات الهيئة العليا للكنيسة حيث قررت تعليق صلوات أسبوع الآلام وعيد القيامة المجيد وقصرها على كهنة الكنيسة والشمامسة، على أن تنشر أونلاين لكافة المؤمنين.





أضافت الكنيسة الكاثوليكي، تبرعها لصندوق تحيا مصر 2 مليون جنيه لدعم وزارة الصحة فى مواجهة وباء كورونا، كما شجعت الكنيسة أبناءها للتبرع لتخطى هذه المحنة.





6.الكنيسة الأرثوذكسية





في 2 أبريل الجاري، كشفت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن لجنة سكرتارية المجمع المقدس اجتمعت برئاسة البابا تواضروس الثاني لمناقشة آخر التطورات موضوع انتشار فيروس كورونا.





وقرر المجمع المقدس، استمرار الآباء في متابعة العمل الرعوي للأسر من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، تقديم تبرع مالي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، قدره ٣ ملايين جنيه لصندوق تحيا مصر، لشراء أجهزة التنفس الصناعي.



