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مقترح جديد لحسم لقب الدوري الإسباني

السبت 04/أبريل/2020 - 06:36 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

 

اقترح لويس روباليس رئيس الإتحاد الإسباني لكرة القدم فكرة جديدة قد يتم تنفيذها من أجل إنهاء بطولة الدوري الإسباني التي توقفت في 12 مارس الماضي بسبب تفشي وباء فيروس كوفيد 19 والمعروف بفيروس كورونا المستجد.


وعن آلية إكمال بطولة الدوري في ظل أزمة فيروس كورونا، قال روباليس في تصريحات صحفية:"نقوم بدراسة خيار لعب المربع الذهبي بتواجد 4 فرق".


وعن موعد عودة كرة القدم بأي طريقة كانت، أضاف روباليس:" كرة القدم سوف تعود فقط عندما نضمن الصحة والسلامة للجميع".


واختتم روباليس تصريحاته عن إمكانية إلغاء البطولات الأوروبية قائلاً: "الإتحاد الأوروبي لم يقرر حتى الآن إلغاء المُسابقات الأوروبية، سنرى ما سيحدث".

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