تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)

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وجهت المهندسة نجوي أمين رئيس حي الجمرك الإسكندرية حملة موسعة بمشاركة مديرية الزراعة بنطاق الحي ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.



قاد الحملة كل من أنهارعثمان مدير إدارة الازمات والكوارث والسيد عبد الكريم مدير إدارة المتابعة بالحي، وشملت الحملة تطهير شارع السكة الجديدة وشارع حمام الورشة والخندق ومنطقة حمالين الجمارك وشارع البحرية وميدان مسجد ابن خلدون.



وشارك في الحملة رمضان سعد الله العوامي نقيب الفلاحين بالإسكندرية في تطهير الحدائق بالمنشية وميدان النصر ورش الأشجار والنخيل بطول الكورنيش والأماكن التي تشهد زحاما بناطق حي الجمرك.



كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.