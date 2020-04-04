Advertisements

تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)

السبت 04/أبريل/2020 - 06:40 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
وجهت المهندسة نجوي أمين رئيس حي الجمرك الإسكندرية حملة موسعة بمشاركة مديرية الزراعة بنطاق الحي  ضمن الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة لمكافحة فيروس كورونا المستجد وبناء على تعليمات محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف.

قاد الحملة كل من أنهارعثمان مدير إدارة الازمات والكوارث والسيد عبد الكريم مدير إدارة المتابعة بالحي، وشملت الحملة تطهير شارع السكة الجديدة وشارع حمام الورشة والخندق ومنطقة حمالين الجمارك وشارع البحرية وميدان مسجد ابن خلدون.

وشارك في الحملة رمضان سعد الله العوامي نقيب الفلاحين بالإسكندرية في تطهير الحدائق بالمنشية وميدان النصر ورش الأشجار والنخيل بطول الكورنيش والأماكن التي تشهد زحاما بناطق حي الجمرك.

كانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات بينهم أجنبي و7 مصريين.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.

وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)
تعقيم شوارع حي الجمرك تجنبًا للإصابة بكورونا (صور)

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ حوالي 5 ساعات

فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

سبب مفاجئ يُعطل انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

مدرب الأهلي يثير الغضب في القلعة الحمراء بسبب فتحي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

"سننتصر".. رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 8 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يومين

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يبعد رمضان صبحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

05:53 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم