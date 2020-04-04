ضبط موظف على المعاش استولى على "مليون جنيه" من مواطنين لتوظيفهم بالحكومة والبترول في قنا



وتمكنت قوة أمنية برئاسة العميد أيمن الروبي، رئيس فرع البحث الجنائي، والعقيد حاتم حفني، وكيل فرع البحث الجنائي، والمقدم سامح نجيدة رئيس المباحث، والنقيب جابر السمان، معاون أول وحدة مباحث نجع حمادي، من ضبط عبدالناصر.ع.ج، 20 عامًا، ومجدي.ي.ا، 27 عامًا، لاتهامهما بقتل المجني عليه وإصابة الآخر، كما تم ضبط بندقيتين آليتين بحوزتهما.



واعترف المتهمان، بارتكابهما الواقعة، بسبب خلافات عائلية، ومعايرات على فيسبوك، بسبب قبول الصلح، وبسبب خلافات مادية بينهما، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات، التي قررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات.

تمكنت تمكن فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد، برئاسة العميد صلاح أبوسحلي، مدير الإدارة، من ضبط موظف سابق، مقيم أبوتشت، لاستيلاءه على مبالغ مالية تصل أكثر من مليون جنيه، من بعض المواطنين، وايهامهم بنفوذه لتوظيف أبناءهم بوظائف حكومية نظير مبالغ مالية.تلقى اللواء حازم عبد الرحمن، مساعد الوزير مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، واللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، اخطارا من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام أ.م، 63 عامًا، موظف حكومي سابق، بايهام عدد من المواطنين بتعدد علاقاته ونفوذه لدى المسئولين بمؤسسات حكومية وشركات البترول، وقدرته على توظيف المواطنين، والنصب والاحتيال عليهم والاستيلاء منهم على مبلغ أكثر من مليون جنيه، عبر حوالات بريدية، إلا أنه قام بالنصب عليهم وتهرب من رد المبالغ المالية إليهم.عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهم وضبطه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير المحضر رقم 1466 إداري مركز أبوتشت، وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.بينما لفظ عامل أنفاسه الاخيرة، بقرية القارة، التابعة لمركز أبو تشت، شمالي قنا، بعد تعرضه لصعق كهربائي، في محول كهربائي.تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبد الحميد، إخطارًا، بمصرع عبد الله رفعت، 37 عامًا، صعقًا بالكهرباء، في محول كهربائي، بقرية القارة بأبو تشت.تم نقل الجثة إلى المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتباشر التحقيقات.كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمركز شرطة نجع حمادي، شمال محافظة قنا، من ضبط متهمين، بقتل شاب وإصابة آخر، بسبب خلافات بينهما بقرية حمرة دوم بنجع حمادي.وكان مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا، اللواء شريف عبدالحميد، تلقى إخطارًا، بمصرع أدهم عبدالله عبدالستار، 21 عامًا، وإصابة فهد سيد عبدالغني، 23 عامًا، في اشتباكات مسلحة بين عائلتين بقرية حمرة دوم التابعة لمركز نجع حمادي.