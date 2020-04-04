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مفاجأة.. برشلونة يسجل ثالث إصابة بفيروس كورونا

السبت 04/أبريل/2020 - 06:35 م
برشلونة
برشلونة
وكالات
كشفت تقارير اليوم السبت عن تسجيل الحالة الثالثة في نادي برشلونة بفيروس الكورونا المنتشر حديثا حول العالم.

ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الفحوصات الطبية أثبتت إصابة نائب رئيس نادي برشلونة لكرة القدم، جوردي كاردونر بفيروس كورونا.

وأوضحت الصحيفة، أن كاردونر يتعافى من المرض بشكل جيد، وذلك بعدما مرت الأيام الأولى على إصابته بالفيروس التاجي من دون مضاعفات.

وأشارت إلى أن كاردونر بات ثالث موظف في نادي برشلونة يصاب بالفيروس، بعد رامون كانل، مدير الخدمات الطبية، وجوسيب أنتوني، طبيب الفريق الأول لكرة اليد.

ولم يؤكد برشلونة حتى الآن إصابة كاردونر، لكن من المتوقع أن يصدر النادي الكتالوني بيانا رسميا حول الموضوع خلال الساعات القليلة القادمة.

يذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، أعلن مؤخرا، إيقاف مسابقة الدوري، بسبب تفشي فيروس كورونا.

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