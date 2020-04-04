الجوازات: المديرية بدأت في تنفيذ أمر "تمديد هوية مقيم آليًا"





قال المتحدث الرسمي للجوازات النقيب ناصر بن مسلط العتيبي، مساء اليوم السبت، إن المديرية العامة للجوازات بدأت في تنفيذ التوجيه الكريم القاضي بتمديد "هوية مقيم" آلياً للوافدين الموجودين داخل أو خارج المملكة، والذين يعملون في القطاع الخاص للمهن الصناعية والتجارية، والذين تنتهي إقاماتهم من تاريخ 18 مارس الماضي حتى 30 يونيو المقبل، وسيتم التمديد لهم لمدة ثلاثة أشهر إضافية دون مقابل مالي.





وأضاف العتيبي: أن تمديد "هوية مقيم" يتم آلياً دون مراجعة إدارات وفروع الجوازات، ويتم أيضاً تنفيذ عملية التمديد بلا رسوم حيث ترسل رسائل نصية عبر الجوال لجميع المستفيدين، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومركز المعلومات الوطني.





وأوضح أن العمل جارٍ لتمديد فترة صلاحية استخدام تأشيرات الخروج والعودة التي تنتهي فترة صلاحيتها من تاريخ 25 فبراير الماضي، حتى تاريخ 24 مايو المقبل ولمدة ثلاثة أشهر إضافية مجاناً، ويشمل المقيمين من أصحاب المهن التجارية الموجودين داخل المملكة التي لم تستغل تأشيراتهم خلال فترة تعليق الدخول والخروج من وإلى المملكة عبر المنافذ، وسيتم التمديد آلياً من النظام دون الحاجة لمراجعة مقار الجوازات.





كما شدد على أن الجوازات وضعت آليه لخدمة جميع المستفيدين، الذين تعثر تنفيذ اجراءاتهم عبر الخدمات الإلكترونية من خلال إطلاق خدمة "الرسائل والطلبات" على المنصة الإلكترونية "أبشر"، والتي تمكّن‬⁩ جميع المستفيدين من خدماتها⁧‫‬⁩ من تنفيذ الخدمة، من خلال القيام بالخطوات التالية:





1-الدخول إلى حسابه في أبشر (عبر الموقع الإلكتروني).

2-اختيار أيقونة (خدماتي).

3-الخدمات العامة.

4-الرسائل والطلبات.

5-اختيار قطاع (المديرية العامة للجوازات).

6-اختيار الخدمة المطلوبة من القائمة.

7-كتابة الموضوع والرسالة ثم النقر على "إرسال".





ويأتي تدشين هذه الخدمة إلكترونياً لتعزيز التعاملات الإلكترونية والتواصل مع المختصين في المديرية العامة للجوازات لمعالجة الملاحظات، التي تواجههم أو تظهر في المنصة وقد تعيق إنهاء معاملاتهم.



