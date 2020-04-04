قطر تعلن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

ويذكر أن أعلنت قطر وقف جميع وسائل المواصلات والنقل العامة بسبب كورونا، كما قررت وقف جميع الرحلات الجوية القادمة إليها للحد من انتشار فيروس كورونا.





وتوغلت أزمات اقتصادية إضافية في قطر خلال الأسبوع الجاري، مع الارتفاع المتواصل لحالات الإصابة في البلاد بفيروس "كورونا المستجد"، ما أدى إلى إحداث إرباك في الأسواق المحلية أبرزها بورصة قطر، وفق البيانات الرسمية.



