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قطر تعلن تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بـ كورونا خلال 24 ساعة

السبت 04/أبريل/2020 - 06:33 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت وزارة الصحة القطرية، مساء اليوم السبت، تسجيل 250 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ويذكر أن أعلنت قطر وقف جميع وسائل المواصلات والنقل العامة بسبب كورونا، كما قررت وقف جميع الرحلات الجوية القادمة إليها للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتوغلت أزمات اقتصادية إضافية في قطر خلال الأسبوع الجاري، مع الارتفاع المتواصل لحالات الإصابة في البلاد بفيروس "كورونا المستجد"، ما أدى إلى إحداث إرباك في الأسواق المحلية أبرزها بورصة قطر، وفق البيانات الرسمية.

وكانت قطر أعلنت، تعليق الدراسة في المدارس والجامعات الحكومية والخاصة لجميع الطلاب، حتى إشعار آخر، للحد من انتشار الفيروس.


يذكر أن فيروس كورونا المستجد قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل هذا الفيروس إلى مختلف دول العالم، وتسعى السلطات المحلية داخل الدول التى ظهر فيها الفيروس إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية، مثل إغلاق المدارس والجامعات وفرض حظر التجول وغيرها من أجل السيطرة على انتشار هذا الفيروس، وفيما تعمل مختلف شركات الأدوية ومعامل الأبحاث الطبية على التوصل لعلاج أو لقاح لفيروس كورونا. 

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