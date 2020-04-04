عبر فيسبوك.. رئاسة الجمهورية تبث فيديو جديد للمساعدات المقدمة لإيطاليا

وبث نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، لويجي دي مايو، السبت، فيديو على صفحته لاستقبال وزيرة الصحة هالة زايد، ظهر به الطائرات على متنها مساعدات من الشعب المصري إلى نظيره الإيطالي.





وتحتل إيطاليا المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بأكثر من 119 ألف إصابة، ونحو 15 ألف وفاة.





وتأتي تلك الزيارة امتدادًا للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتأكيده على الاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم لإيطاليا خلال هذه الظروف الصعبة، وما أشار إليه كونتي من عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



