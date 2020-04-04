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عبر فيسبوك.. رئاسة الجمهورية تبث فيديو جديد للمساعدات المقدمة لإيطاليا

السبت 04/أبريل/2020 - 06:31 م
بوابة الفجر
نشرت الصفحة الرسمية، للمتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عبر فيسبوك، مقطع فيديو، لتجهيز وإرسال طائرتين عسكريتين تحملان مستلزمات طبية، وبدل واقية ومواد تطهير، متوجهتان إلى إيطاليا، برفقة الدكتورة هالة زايد، وزير الصحة، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، لمساندة الشعب الإيطالي في محنته الطاحنة لمواجهة فيروس كورونا.

وقال الرئيس السيسي، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بفيسبوك: "تتضامن مصر حكومة وشعبا مع حكومات وشعوب العالم أجمع فى محاربة فيروس كورونا، ونحن على استعداد كامل لتقديم كل ما يمكن من دعم خلال هذه الظروف الصعبة".


وأضاف الرئيس: "فى أوقات المحن تسمو القيم الإنسانية فوق كل شيء، وبإذن الله سيمضى هذا الوقت الحرج وسننتصر جميعا وسيذكر التاريخ عظمة مصر وتلاحمها مع العالم أجمع".


وتابع الرئيس: "إن هذه المحنة جاءت لتذكرنا بأهمية روح التعاون والاتحاد وتدعونا للتكاتف وأن نتحلى بالمسئولية والتفاؤل والصبر".


مختتمًا: "حفظ الله مصر وشعبها العظيم وشعوب العالم أجمع".


وفي ذات السياق قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس وجه بإرسال طائرتين عسكريتين على متهما مستلزمات طبية إلى إيطالية.

وبث نائب رئيس مجلس النواب الإيطالي، لويجي دي مايو، السبت، فيديو على صفحته لاستقبال وزيرة الصحة هالة زايد، ظهر به الطائرات على متنها مساعدات من الشعب المصري إلى نظيره الإيطالي.

وتحتل إيطاليا المركز الثالث من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم، بأكثر من 119 ألف إصابة، ونحو 15 ألف وفاة.

وتأتي تلك الزيارة امتدادًا للاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الجمعة، مع رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، وتأكيده على الاستعداد الكامل لتقديم ما يمكن من دعم لإيطاليا خلال هذه الظروف الصعبة، وما أشار إليه كونتي من عزم إيطاليا على تعزيز التعاون المشترك بين السلطات المختصة في البلدين في إطار الجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف بسام راضي أن ذلك يأتى في إطار العلاقات والروابط التاريخية التي تجمع بين الدولتين الصديقتين، وهو ما سيساهم في تخفيف العبء عن دولة إيطاليا في محنتها الحالية، خاصة في ظل النقص الحاد لديها في الأدوية والمستلزمات الطبية وأدوات الوقاية والحماية، خاصة مع سرعة انتشار فيروس كورونا وارتفاع معدل الإصابات والوفيات في إيطاليا. 


وتأتي تلك المساعدات انطلاقًا من دور مصر الرائد تجاه الدول الصديقة في مختلف أنحاء العالم، وتقديم الدعم والتضامن الدائم في أوقات المحن والأزمات.


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