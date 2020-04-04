خاص.. أنوشكا عن هيثم أحمد زكي: "همومه ومخاوفه كانت واضحة عليه"

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تحل اليوم السبت 4 إبريل ذكرى ميلاد الفنان هيثم أحمد زكي، الذي رحل عن عالمنا يوم 7 نوفمبر 2019، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية عن عمر يناهز 35 عامًا، ويأتي يوم ميلاده وهو في العالم الآخر.



وقالت الفنانة أنوشكا في تصريح خاص لـ" الفجر الفني "، أنها لم تتعامل مع الراحل هيثم أحمد زكي، ولكن دائما كانت تري فيه الشخص المجتهد الذي يحاول أن يثبت نفسه، معبرة عن ذلك قائلة" كنت بشوف مجهوده الجبار و ازاى كان بيتقدم بخطوات ثابتة، بس همومه و حزنه و مخاوفه كانت واضحة عليه جدا".



وتابعت "أنوشكا"، قائلة "ربنا يرحمه، اسمع إن كل أصحابه أو اللى تعاملوا معه كانوا بيحبوه، "مش كثير تلاقى أن الكل بيحب شخص ويفضلوا يحبوه حتى بعد وفاته".





يشار إلى أن هيثم أحمد زكى هو ابن الفنان الراحل أحمد زكى والفنانة الراحلة هالة فؤاد، وبدأ مشواره الفني عام 2006، حينما استكمل باقي مشاهد فيلم "حليم" عقب رحيل والده، وفي العام التالي جسد بطولة فيلم "البلياتشو"، ثم ابتعد عن التمثيل نحو 3 سنوات، وعاد في عام 2010 ليشارك في بطولة مسلسل "الجماعة"، وبعدها شارك في العديد من الأعمال ما بين السينما والتليفزيون مثل مسلسل "دوران شبرا"، الذي حصد بعده جائزة أفضل ممثل شاب في مصر وفي 2018 كان أحد أبطال "مسلسل كلبش 2"، وكان فيلم "الكنز 2" هو آخر أعماله قبل رحيله.