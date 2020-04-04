مفاجأة.. الإسماعيلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل باهر المحمدي للأهلي





أظهر النادي الأهلي رغبة كبيرة في التعاقد مع باهر المحمدي الظهير الأيمن لنادي الإسماعيلي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.





ويريد النادي الاهلي التعاقد مع باهر المحمدي في الصيف القادم لتعويض رحيل أحمد فتحي الظهير الأيمن للنادي الأحمر.





وكان باهر قد حصل على وعد من إدارة الإسماعلي بالموافقة على رحيله في نهاية الموسم الجاري ولكن في حالة وصول عرض مناسب لضمه كما أبدى اللاعب موافقة على الانضمام إلى النادي الأهلي في الصيف.





وحدد الإسماعيلي شرط الحصول على مبلغ لا يقل عن 25 مليون جنية للموافقة على رحيل المحدي إلى صفوف الأهلي في الصيف.





وسيبدأ مسئولو النادي الأهلي في التفاوض بشكل رسمي مع النادي الإسماعيلي خلال الساعات القليلة القادمة لضم باهر المحمدي.







