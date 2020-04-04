تعقيم وتطهير منطقة أبو مينا الأثرية بالإسكندرية

تنفيذ مشروع مشترك لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية بتكنولوجيا الهولوجرام



في سياق آخر، اتفق الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على التعاون في تنفيذ مشروع مشترك لبناء الشخصيات التاريخية التخيلية، بتكنولوجيا الهولوجرام، وذلك في إطار الترويج السياحي لمصر بالمحافل والمعارض الدولية.



جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرين صباح اليوم الثلاثاء، لمناقشة عدد من الأمور المتعلقة بالتعاون بين الوزارتين خلال الفترة القادمة، شهد الاجتماع غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار للشؤون السياحية ورأفت هندي نائب وزير الاتصالات للبنية التحتية ورئيس قطاع الاتصالات والبنية الأساسية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من قيادات الوزارتين.



كما اتفق الجانبان على بحث استخدام تقنية لتقديم خدمة التجول الافتراضي ثلاثي الأبعاد في الأماكن السياحية والمتاحف ووضع المحتوى التراثي المصري على منصة وزارة السياحة والآثار.



كما ناقش الوزيران مشروع رفع كفاءة البنية التحتية للاتصالات وزيادة سرعة الانترنت داخل الفنادق والقرى والمنتجعات السياحية.

قال محمد متولي مدير آثار الإسكندرية، إن الوزارة بدأت إجراءات تعقيم وتطهير منطقة أبو مينا الأثرية.وأشار إلى أن إجراءات التعقيم والتطهير شملت مناطق التلامس مع الجمهور، وتم التطهير بالمواد المعتمدة عالميًا وبإشراف من وزارة الصحة والسكان.ومن جهة أخرى، قامت وزارة السياحة والاثار صباح الاثنين الماضي، بأعمال التعقيم والتطهير للفنادق السياحية في الجيزة، وكذلك تطهير وتعقيم المنطقة المحيطة بتمثال أبي الهول في هضبة أهرامات الجيزة؛ استمرارا لتطبيق إجراءات الوقاية والحماية من تداعيات فيروس كورونا المستجد.وتفقد وزير السياحة والآثار الإجراءات الوقائية التي يتبعها الفندق منذ دخول البهو ومنطقة المطاعم والبرجولا وحمامات السباحة والممرات الداخلية للفنادق وغرف الضيوف، كما تفقد أعمال تطهير وتعقيم المطابخ.جدير بالذكر أن وزارة السياحة والآثار تقوم بأعمال تطهير وتعقيم واسعة شملت جميع المتاحف والمواقع الأثرية في جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى تعقيم وتطهير عدد من الفنادق في الغردقة وخليج مكادي والجونة وجنوب سيناء والأقصر وغيرها من المدن السياحية بالتعاون مع غرفة المنشات الفندقية.