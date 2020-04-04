Advertisements

أزمة قوية تضرب باريس سان جيرمان

السبت 04/أبريل/2020 - 06:48 م
بوابة الفجر
أعلن رئيس مجموعة فنادق "أكور" سيباستيان بازان أن مجموعته قد لا تكون قادرة على تسديد كامل حصة الرعاية لنادي باريس سان جرمان متصدر الدوري الفرنسي، بسبب تفشي فيروس "كوفيد-19".

قال في مقابلة مع قناة "بي أف أم تي في"، اليوم السبت: "لا يمكن للرعاة أن يقدموا الاموال إذا لم يكن هناك رؤية".

وكانت "أكور" أصبحت هذا الموسم الراعي الرئيس لقميص سان جرمان بعقد مقدّر بـ55 مليون يورو سنوياً.

أضاف بازان الذي رأس نادي العاصمة سابقا قبل شرائه من مجموعة قطر للاستثمارات الرياضية في 2011 "تسدد القيمة مرتين، في 1 يناير (كانون الثاني) و1 يوليو (تموز). تم دفع القيمة المخصصة لمطلع يناير (كانون الثاني). بالنسبة لمطلع يوليو)، يتعين أن يعود (الدوري)، وألا لن يتم تسديده على الأرجح".

وقد يشكل هذا الامر إحراجاً لسان جرمان، لان تعاقده مع "أكور" كان بمثابة نسمة من الهواء في ظل تخييم شبح قانون اللعب المالي النظيف من الاتحاد الأوروبي للعبة، والذي يمنع الإندية المشاركة في بطولاته أن تنفق أكثر مما تجني ويشرف عن كثب على ضخ رؤوس الاموال فيها.

وكان رئيس الاتحاد القاري السلوفيني الكسندر تشيفيرين تحدث عن تغييرات محتملة في قوانين اللعب المالي النظيف بسبب "السنة الرهيبة" على الأندية.

ذكّر بازان أن "قطاع الفنادق في حالة جمود"، وذلك بسبب الشلل التام الذي اصابه جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، إذ تم فرض إغلاق او اقفال حدود في "90 بلداً من أصل 110" حيث تنشط مجموعته.

أخبار تهمك

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

"سننتصر".. رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 10 دقيقة

سبب مفاجئ يُعطل انضمام أحمد فتحي إلى بيراميدز

منذ ساعة و 28 دقيقة

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة و 19 دقيقة

فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي

منذ أقل من ساعة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

مجلس الوزراء يعلن موعد انتهاء مرحلة الخطر في مواجهة كورونا

منذ يومين

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يبعد رمضان صبحي عن الأهلي

منذ أقل من ساعتين

مدرب الأهلي يثير الغضب في القلعة الحمراء بسبب فتحي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 8 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

05:53 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم