4 أخطاء ارتكبها أحمد فتحي في ملف الرحيل عن الأهلي

أسدل الستار على قصة أحمد والنادي الأهلي بعد مسيرة عطاء دامت 12 من البطولات والأرقام القياسية داخل جدران القلعة الحمراء.





رحيل أحمد فتحى عن الأهلي

وكان النادي الأهلي قد أعلن رسمياً رحيل لاعبه أحمد فتحي بنهاية الموسم الجاري بعد فشل مفاوضات الطرفين في الوصول لاتفاق بشأن تجديد التعاقد القائد الدولي لمدة موسمين.





وكشف نادر شوقى وكيل أعمال أحمد فتحى لاعب النادي الأهلى ومنتخب مصر كواليس رحيل قائد الفراعنة بسبب مماطلة الأخير في تجديد تعاقده مع القلعة الحمراء ولم يكن صريحا من البداية مثل شريف إكرامى فى إعلان رغبته الرحيل.





بيراميدز يقرر التوقيع مع أحمد فتحي

ومن جانبه اقترب نادي بيراميدز من الحصول على خدمات قائد الأهلي ومنتخب مصر أحمد فتحي بعد الوصول لاتفاق على عقد بمقتضاه يحصل الاعب على مبلغ 50 مليون جنيه في ثلاثة مواسم.





أخطاء ارتكبها أحمد فتحي في ملف الرحيل عن الأهلي

ويستعرض موقع الفجر الرياضي لمتابعيه الكرام أبرز 4 أخطاء ارتكبها أحمد فتحي في ملف رحيله عن صفوف النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري وإليكم التفاصيل:-





1- مماطلة في التجديد مع الأهلي

ذكر نادر شوقي وكيل أحمد فتحي السابق أن موكله ماطل في ملف التجديد النادي الأهلي حيث كان قائد المنتخب الوطني قد أبلغ إدارة الأحمر بموافقته على التجديد لمدة موسمين مقابل الحصول على مبلغ 12 مليون جنيه سنوياً ولكنه عاد وطالب بالحصول على مليون دولار في الموسم إسوة بالظهير التونسي علي معلول وهوا ما رفضته لجنة التخطيط بالنادي ليرحل الجوكر رسمياً بنهاية الموسم الجاري.





2- رحيل من الباب الصغير

رحيل أحمد فتحي عن النادي الأهلي بهذه الطريقة أفقده فرصة ختام مسيرته الكروية داخل جدران القلعة الحمراء بعد مسيرة حافلة بالالقاب داخل النادي الأهلي وهوا الأمر الذي لن يجده الجوكر في بيراميدز الذي لم يسبق له حصد أية لقب.





3- انقسام جماهيري وخسارة كبيرة

انتهاء علاقة أحمد فتحي بالنادي الأهلي ورحيله عن صفوف القلعة الحمراء أحدث حالة انقسام كبيرة في صفوف جماهير الأحمر التي شعرت بالغضب الشديد من القائد لرحيله بسبب المال فيما رأت فئة آخرى أن هذا هوا حق الجوكر في عصر الاحتراف.





4- خسارة وكالة نادر شوقي

خسائر ملف تجديد أحمد فتحي مع النادي الأهلي وصلت لإعلان نادر شوقي انتهاء علاقته كوكيل رسمي للجوكر مبرراً أن الأخير لم يكن محترفاً في مفاوضاته مع الأهلي بعد اتفاق الوكيل على مقابل مادي 12 مليون جنيه في الموسم وتراجع قائد الأهلي في اللحظات الأخيرة مطالبا الحصول على مليون دولار أسوة بزميله علي معلول وهوا ما أغضب الوكيل ليعلن انتهاء العلاقة الوكالية رسمياً.