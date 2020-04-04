وزير الكهرباء: "تقاس درجة حرارتي يوميا قبل دخولي الوزارة"

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قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، إنه بدء التشغيل الفعلي لمشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مشيرا إلى أن هذا المشروع يعتبر حلما لمصر والسودان.



وأشار "شاكر"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "أخبار ten" المذاع عبر فضائية "ten"، مساء السبت، إلى أن مصر تنفذ عدة مشروعات ربط كهربائي مع عدد من الدول مثل الأردن، وليبيا، منوها بأن مصر تدرس حاليا الربط الكهربائي مع قبرص ومنها إلى أوروبا.



وأضاف وزير الكهرباء، أن مصر تأمل أن تكون هناك شبكة كهربائية موحدة لجميع الدول العربية، موضحا أن التشغيل الفعلي للمرحلة الأولى من مشروع الربط الكهربائي بين مصر والسودان خطوة جيدة، متوقعا الانتهاء من المرحلة الثانية خلال 15 شهر.



وأكد أن الوزارة تتخذ كافة الاجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، كتخفيف العمالة التي لا تؤثر على الخدمة، وتطهير المنشأت، معقبا: "كل يوم وأنا داخل الوزارة تقاس حرارتي أنا والعاملين".



وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.



وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.



وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.



وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.



وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

