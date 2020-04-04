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مخطط ناري.. كلوب يسعى لخطف موهبة ليل من برشلونة وريال مدريد

السبت 04/أبريل/2020 - 06:50 م
كلوب
كلوب
مصطفى صابر
أفادت بعض التقارير أن مدرب ليفربول يورجن كلوب معجب جداً أداء لاعب وسط ليل الفرنسي بوبكري سوماري ومن المتوقع ضمه في الصيف.

ارتبط اسم اللاعب صاحب 21 عامًا بشدة بالابتعاد عن ناديه ليل الفرنسي خلال فترة الانتقالات في يناير الماضي، لكن لم ينتقل في الميركاتو الشتوي.

ويهتم العديد من الاندية للحصول على خدمات اللاعب ويأتي أبرزهم برشلونة وريال مدريد ونيوكاسل يونايتد.

ومع ذلك ، وفقًا لما ذكرته سبورت ، فإن كلوب كلوب مدرب ليفربول اعجاب شديد بامكانيات بوبكري سوماري وقد يحاول إحضاره إلى أنفيلد خلال فترة الانتقالات الصيفية.

شارك سوماري في 30 مباراة مع فريق ليل هذا الموسم لكنه لم يظهر إلا في واحدة من مباريات الدوري السبع الأخيرة لفريقه ، بعد أن أظهر إحباطه بسبب عدم قدرته على الرحيل في يناير.

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ليفربول كلوب بوبكري سوماري بوابة الفجر برشلونة انتقالات صيفية ألفجر

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