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الأورمان تطلق مباردة "عمر بيت يتيم" بأسوان

السبت 04/أبريل/2020 - 06:54 م
بوابة الفجر
فتح الله رضوان
أعلنت جمعية الأورمان أنها اطلقت مبادرة "عمر بيت يتيم" داخل محافظة أسوان حتى يستفيد منها شرائح الأيتام في جميع قرى ونجوع المحافظة وذلك من خلال تنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر مختلفة ومتنوعة وتقديم خدمات طبية ومساعدات عينية لهم في منازلهم.

وأكد الأستاذ محمود فؤاد نائب مدير عام الأورمان أن الجمعية أطلقت هذه المبادرة تأكيدا على أهمية دعم شرائح الأيتام حتى في أصعب الظروف وتوافقًا مع توجهات الدولة بعدم وجود تجمعات داخل المحافظة نظرا للمخاطر التي تواجهها بسبب انتشار فيروس كورونا.

وأشار فؤاد إلى أن مبادرة "عمر بيت يتيم " والتي يأتى اطلاقها تزامنًا مع يوم اليتيم في الجمعة الاولى من ابريل تستهدف كفالة الأيتام داخل منازلهم على مستوى محافظة أسوان من خلال إصلاح البيوت نتيجة الضرر الواقع عليها خلال فترة السيول السابقة وتسقيفها وتوصيل المياه لها وتقديم مواد غذائية وخدمات صحية.

وأكد فؤاد أن فرق عمل الأورمان المنتشرة في محافظة أسوان نجحت في تكوين قاعدة بيانات قوية لأسر الأيتام غير القادرين في قرى ونجوع وعزب المحافظة وبخاصة القرى الأشد احتياجًا داخلها بأنها سوف تستثمر قاعدة البيانات هذه في دعم هذه الشريحة وتقديم خدمات متنوعة لها.

وأضاف فؤاد أن الخدمات الانسانية المقدمة لهؤلاء الأيتام لهذا العام سوف تشمل أيضا دعمهم في الحصول على تقديم مساعدات موسمية لهم تعينهم على مواجهة ظروف الحياة بشكل عام ودعمهم في استكمال تعليمهم في السنوات الدراسية المختلفة.

يذكر أن جمعية الأورمان أطلقت احتفالات يوم اليتيم قبل عدة سنوات من الآن واستمرت طوال هذه الفتـرة بهدف تعريف الرأي العام بقضايا هذه الشريحة ودعم الرأي العام لإيجاد حلول لمشكلات الأيتام في قرى ونجوع العالم.

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