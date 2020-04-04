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الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

السبت 04/أبريل/2020 - 06:53 م
بوابة الفجر
وجه الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر ضربة قوية لأحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق خلال المرحلة القادمة.

واستقر الجهاز الفني على استبعاد أحمد فتحي من الحسابات الفنية بشكل رسمي لنهاية الموسم بعد قراره بعدم تمديد عقده مع الفريق ليرحل نهاية الموسم.

واتخذ الجهاز الفني قرار بعدم مشاركته فى المباريات حال استئناف النشاط الكروى، ويدرس فايلر تجهيز الثنائى محمد هانى وحسين الشحات لقادة الجبهة اليمنى للفريق فى الفترة المقبلة.

كما يرى الجهاز الفنى للأهلى أن أحمد فتحى لن يكون فى قمة تركيزه خلال الفترة المقبلة بعد قرار الرحيل.

ويتجه الاهلي للتعاقد مع لاعب مميز في مركز الظهير الأيمن لتعزيز صفوف الفريق في الصيف المقبل.

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بوابة الفجر الاهلي الأهلي احمد فتحي ألفجر

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