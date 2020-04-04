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إيطاليا تعلن ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 124,632

السبت 04/أبريل/2020 - 06:47 م
بوابة الفجر
الفجر
أعلنت السلطات الإيطالية، مساء اليوم السبت، ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إيطاليا خلال الـ 24 ساعة الماضية إلى 124,632.

وأشارت إلى أنه تم تراجع عدد الحالات التي تستدعي عناية مركزة لأول مرة.

وبدأت إيطاليا استخدام بلازما المتعافين من فيروس كورونا الجديد "كوفيد- 19"، والمحملة بالأجسام المضادة للوباء، في علاج المرضى، وفق وكالة آكي الإيطالية.

وذكرت الوكالة أن تجربة علاج البلازما تمت في مستشفى سان ماتيو التعليمي بمدينة بافيا، جنوب ميلانو بإقليم لومبارديا، المنطقة الأكثر تضرراً بفيروس كورونا في إيطاليا.

وأول المتبرعين بالدم المتعافين كانا اثنين من الأطباء، زوج وزوجته، وكلاهما ضمن أوائل حالات الإصابة بفيروس كورونا في محافظة بافيا. 

وكانت دراسة حديثة أشارت إلى أنه يمكن الحصول على علاج لفيروس كورونا باستخدام دماء المرضى المتعافي، أو ما يسمى بـ"بلازما النقاهة". 

وذكر موقع "بيزنس إنسايدر" الأمريكي أن 5 مصابين بكورونا حالتهم حرجة تتراوح أعمارهم بين 36 - 73 عاماً، في مستشفى بمدينة شنجن الصينية، تلقوا نقل بلازما تجريبي، وتعافوا بدرجات متفاوتة. 

وخلص الباحثون إلى أنه في حين أن البحث محدود في الحجم والدقة للخروج باستنتاجات، إلا أن النتائج تدعم دراسة أكثر صرامة للعلاج المسمى "بلازما النقاهة". 

وأعلنت إيطاليا، الخميس، تسجيل نحو 760 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 13915، وارتفاع عدد الإصابات في البلاد بنحو 4668 حالة جديدة لتصل الحصيلة إلى 115242 حالة. 


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