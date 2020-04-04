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عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)

السبت 04/أبريل/2020 - 06:57 م
بوابة الفجر
محمد رجب - دينا حسن
تمكنت قوات الحماية المدنية بالإسكندرية، اليوم السبت، من السيطرة على حريق في مستشفى القبارى غرب، دون حدوث أي من الإصابات.

تلقى اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية، وفقا لبيان صحفي اليوم السبت، إخطارا يفيد بوجود حريق داخل مستشفى القبارى.
 
انتقلت سيارات الحماية المدنية والقيادات الأمنية تبين أن الحريق في مخزن للمستلزمات الطبية ملحق بالمستشفى، وتم الدفع بسيارات للسيطرة عليه، كما تبين بالمعاينة الأولية عدم وجود إصابات، وجارٍ حصر التلفيات بشأن الحادث.

عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)
عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)
عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)
عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)
عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)
عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)
عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)
عاجل.. السيطرة على حريق بمستشفى القباري في الإسكندرية (صور)

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