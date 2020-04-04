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على رأسهم المحمدي.. التقارير بصيرة فايلر لتعويض الجوكر

السبت 04/أبريل/2020 - 07:02 م
فايلر
فايلر
محمد الصو
يعكف مساعدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تجهيز تقرير خاص ببعض اللاعبين قبل التعاقد مع أحدهم بالموسم الجديد.

ويسعى الجهاز الفني، للتعاقد مع ظهير أيمن لخلافة أحمد فتحي، الراحل بنهاية الموسم الجاري، بعدما رفض تجديده تعاقده مع المارد الأحمر.

وكلف فايلر، مساعديه بتقديم تقرير شامل عن عدد من اللاعبين في الجبهة اليمنى، للمفاضلة بينهم للتعاقد مع أحدهم في الموسم الجديد.

ويتواجد على رأس الترشيحات رجب بكار لاعب بيراميدز سبورت، وعلي فوزي لاعب إنبي، وباهر المحمدي نجم الإسماعيلي، على أن يتم حسم الأمر بالأيام المقبلة.

وأعلن أحمد فتحي، الرحيل عن صفوف النادي الأهلي عقب نهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده، بسبب بعض الخلافات المادية ورغبته في خوض تجربة جديدة.

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