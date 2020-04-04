كلوب بروج أبرزهم.. 3 أندية تُوجت بالبطولات حول العالم رغم جائحة "كورونا"

رغم استمرار تعليق منافسات الدوريات العالمية والفعاليات الرياضية في معظم دول العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد وتسببه في عشرات الآلاف من الإصابات والوفيات، إلي أن بعض الدول أعلنت إنتهاء منافسات الدوريات المحلية بها، وحددت أبطال الموسم الحالي، ولم يتوقف النشاط في بلاد أخري استأنفت بطولاتها وحددت أبطالها بشكل طبيعي.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أبرز الدوريات العالمية والبطولات التي حددت أبطالها بالموسم الحالي رغم أزمة "كورونا":-





1- كلوب بروج البلجيكي:





أعلن الإتحاد البلجيكي لكرة القدم إيقاف منافسات الدوري الممتاز تمامًا بسبب انتشار فيروس كورونا، وإلغاء ما تبقي من مباريات البطولة، واعتماد الترتيب الحالي لجدول الدوري ترتيبًا نهائيًا للبطولة هذا الموسم، مما أسفر عن تتويج فريق كلوب بروج متصدر الترتيب برصيد 70 نقطة، بطلًا للدوري للمرة الـ16 في تاريخه.





2- أونس ديبورتيفو السلفادوري:





إتحاد الكرة في سلفادور ايضًا قرر إنهاء منافسات بطولة الدوري السلفادوري "كلاوسورا" بعد مرور 11 جولة فقط من عمر البطولة وقبل 11 مباراة أخري من نهاية المرحلة الحالية بالإضافة للمرحلة النهائية، وتقرر اعتماد فريق أونس ديبورتيفو بطلًا للدوري للمرة الأولي في تاريخه، بعد تصدره الترتيب برصيد20 نقطة وبفارق نقطة وحيدة عن أقرب منافسيه.





3- استقلال دوشنبه الطاجيكستاني:





حقق استقلال دوشنبه لقب السوبر المحلي في طاجيكستان للمرة التاسعة في تاريخه من أصل 11 نسخة أقيمت للمسابقة، وذلك بعدما تغلب على فريق جخند بنتيجة 2 - 1.





ولم يتوقف النشاط الرياضي في طاجيكستان بعدما أعلنت وزارة الصحة هناك عدم وجود أي حالة مؤكدة لعدوى فيروس كورونا فى البلاد، وسيبدأ منافسات الدوري الطاجكي بشكل طبيعي غدًا 5 أبريل حيث ستقام 3 مباريات بدون حضور جماهيري.



