"الأعلى للمستشفيات الجامعية": عودة معهد الأورام للعمل بكامل قوته خلال 48 ساعة

أعلن الدكتور حسام عبد الغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، عن موعد عودة المعهد القومي للأورام للعمل بكامل طاقته أمام الجمهور بعد تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" بين الأطقم الطبية، خلال 48 ساعة بعد انتهاء إجراءات التعقيم والتطهير.





وقال "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة " صدى البلد"، إنه سيتم خفض الحالات غير الطارئ بالمعهد؛ لأن الأطقم الطبية التي تعمل في المعهد معظمها يعمل في مستشفيات العزل، مؤكدَا أن على ضرورة الحفاظ على حياة الأطقم الطبية من أطباء وممرضيه لاسيما أنهم خط الدفاع الأول الذين يدفعون الضريبة وهم راضون وشاكرين.





وأضاف الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أن يوجد 60 مريضا داخل المعهد يتلقون الخدمة الطبية ونتائج تحليلهم كلهم سلبية، مؤكدًا أن الطواقم الطبية تقدم الرعاية الطبية لهم على أكمل وجه، والمعهد القومي للأورام لن يتوقف عن العمل".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.



