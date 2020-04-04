Advertisements

ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه المعار

السبت 04/أبريل/2020 - 07:06 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني عقدت اتفاق مع المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند بتجديد عقده حتى 2023.


وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه في ظل اهتمام الكثير من كبار الأندية الأوروبية على رأسها يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي بضم النجم المغربي قرر ريال مدريد تجديد عقد حكيمي الذي ينتهي في صيف عام 2021.


وأشارت الصحيفةالإسبانية إلى أن ريال مدريد الذي سيستعيد حكيمي في نهاية الموسم الحالي اتفق مع النجم المغربي على تجديد عقده حتى 2023 على الأقل.


وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند في صيف عام 2018 لمدة موسمين على سبيل الإعارة وأنه من المنتظر أن يعود في نهاية الموسم الحالي للنادي الملكي.


وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في استعادة أشرف حكيمي للفريق الأول في الفترة المقبلة خاصة أنه كان أول مدرير فني استعان بالنجم المغربي في الفريق الأول.

أخبار تهمك

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ حوالي 3 ساعات

عرض أوروبي يبعد رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. الإسماعيلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل باهر المحمدي للأهلي

منذ 34 دقيقة

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إنذار يطالب بشطب عضوية إيناس عز الدين من نقابة الموسيقيين

منذ حوالي 9 ساعات

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 5 ساعات

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة و 28 دقيقة

"سننتصر".. رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 19 دقيقة

مدرب الأهلي يثير الغضب في القلعة الحمراء بسبب فتحي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين و 46 دقيقة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

05:53 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم