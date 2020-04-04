ريال مدريد يقترب من تجديد عقد نجمه المعار

أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن إدارة ريال مدريد الإسباني عقدت اتفاق مع المغربي أشرف حكيمي نجم الفريق الإسباني والمعار إلى بروسيا دورتموند بتجديد عقده حتى 2023.





وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أنه في ظل اهتمام الكثير من كبار الأندية الأوروبية على رأسها يوفنتوس الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي بضم النجم المغربي قرر ريال مدريد تجديد عقد حكيمي الذي ينتهي في صيف عام 2021.





وأشارت الصحيفةالإسبانية إلى أن ريال مدريد الذي سيستعيد حكيمي في نهاية الموسم الحالي اتفق مع النجم المغربي على تجديد عقده حتى 2023 على الأقل.





وذكرت الصحيفة الإسبانية أن حكيمي انتقل من ريال مدريد إلى بروسيا دورتموند في صيف عام 2018 لمدة موسمين على سبيل الإعارة وأنه من المنتظر أن يعود في نهاية الموسم الحالي للنادي الملكي.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد يرغب في استعادة أشرف حكيمي للفريق الأول في الفترة المقبلة خاصة أنه كان أول مدرير فني استعان بالنجم المغربي في الفريق الأول.