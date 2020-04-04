نادي القضاة: الدولة لن تتأخر في اتخاذ قرارات أكثر صرامة

عقب المستشار رضا السيد، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، على توجيه مجلس القضاء الأعلى 8 ملايين و800 ألف جنيه لصالح صندوق تحيا مصر، قائلا: "هذا حق الشعب الكريم علينا".





وأشار "السيد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "مانشيت" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، مساء السبت، إلى أن مصر والعالم أجمع تواجه وباء عالمي، مما يتطلب من الدولة اتخاذ تدابر استثنائية لحماية المصريين، لافتا إلى أنهم فكروا في البداية لتأسيس صندوق لرعاية الأسر المتضررة بسبب الكورونا، ولكن عندما علموا بوجود حساب للأزمات والكوارث تابع لصندوق تحيا مصر، وجهوا مبادرتهم لصالح الصندوق.





وأضاف المتحدث الرسمي لنادي القضاة، أننا نمر بظرف دقيق، ويجب أن نرسخ روح العطاء بين المصريين، مؤكدا أن المساهمة التي قدمها المجلس الأعلى للقضاء ليس مزايدة، بل تأكيد على إحساس القضاة على ضرورة مشاركتهم في عبور الأزمة التي تمر بها مصر.





ولفت "السيد"، إلى أن مجلس القضاء وجه أن يكون التبرع من المرتب، مؤكدا أن الدولة لن تتأخر في اتخاذ قرارات أكثر صرامة وشدة للحفاظ على صحة المصريين إذا استدعى الأمر، موجها رسالة للمصريين، "الزموا بيوتكم".





وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، عن خروج 15 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 216 حالة.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفعت لتصبح 296 حالة، من ضمنهم الـ 216 متعافيًا.





وأضاف أنه تم تسجيل 120 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، بينهم 3 أجانب و117 مصريًا، بينهم عائدون من الخارج إضافة إلى المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها سابقًا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 8 حالات، بينهم أجنبي و7 مصريين.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وذكر المتحدث أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الجمعة، هو 985 حالة من ضمنهم 216 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و66 حالة وفاة.





وأكد مجددًا عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أنه فور ظهور أي إصابات سيتم الإعلان عنها فورًا، بكل شفافية طبقًا للوائح الصحية الدولية، وبالتنسيق مع منظمة الصحة العالمية.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع المحافظات، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما تم تخصيص الخط الساخن "105"، و"15335" لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.



