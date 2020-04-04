النيابة العامة: الاعتداء على رجال الأمن "جريمة كبيرة موجبة للتوقيف"





قالت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إن الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهامهم بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وإلحاق الضرر بمركباتهم الرسمية وتجهيزاتها، وكذلك رجال الضبط الجنائي، "جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".





وذكرت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أنه "يحظر الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، أو الإضرار بمركباتهم الرسمية، أو بما يستخدمونه من تجهيزات، مشددة على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".





#النيابة_العامة

يُحظر الاعتداء على رجل الأمن أثناء مباشرته مهامه بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وضبط المخالفات ضمن اختصاصه، أو الإضرار بمركبته الرسمية أو بما يستخدمه من تجهيزات، وتُعد هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمقتضية للعقوبة المغلظة.#كلنا_مسؤول pic.twitter.com/ZXf2nKibhs — النيابة العامة (@bip_ksa) April 4, 2020





وتابعت: أن "الاعتداء على رجال الأمن يشمل الآتي: كل الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية".





كما لفتت إلى أن الاعتداء أيضًا يشمل الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، موضحة أن المشمولين بالمادة 26 من نظام الإجراءات الجنائية أيضًا رجال الضبط الجنائي وكل من يقوم بعمل الضبط الجنائي، أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم.





ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة، ووصل إجمالي الإصابات حتى الآن 2179 حالة.





*النيابة العامة هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون (أعضاء النيابة العامة).



