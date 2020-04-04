Advertisements

النيابة العامة: الاعتداء على رجال الأمن "جريمة كبيرة موجبة للتوقيف"

السبت 04/أبريل/2020 - 07:55 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

قالت النيابة العامة بالمملكة العربية السعودية، اليوم السبت، إن الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهامهم بتنفيذ الأنظمة والتعليمات وإلحاق الضرر بمركباتهم الرسمية وتجهيزاتها، وكذلك رجال الضبط الجنائي، "جريمة كبيرة موجبة للتوقيف".

وذكرت النيابة العامة، في تغريدة عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر": أنه "يحظر الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، أو الإضرار بمركباتهم الرسمية، أو بما يستخدمونه من تجهيزات، مشددة على أن هذه الأفعال من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف".


وتابعت: أن "الاعتداء على رجال الأمن يشمل الآتي: كل الجرائم التي يتم فيها الاعتداء على رجال الأمن أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم، والجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بمركبات رجال الأمن الرسمية".

كما لفتت إلى أن الاعتداء أيضًا يشمل الجرائم التي ينتج عنها إلحاق أضرار بما يستخدمه رجال الأمن من تجهيزات مثل السلاح وأجهزة الاتصال ونحوها، موضحة أن المشمولين بالمادة 26 من نظام الإجراءات الجنائية أيضًا رجال الضبط الجنائي وكل من يقوم بعمل الضبط الجنائي، أثناء مباشرتهم مهام وظائفهم.

ويذكر أن أعلن المتحدث الرسمي بوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي، في وقت سابق من اليوم، عن تسجيل 140 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في المملكة، ووصل إجمالي الإصابات حتى الآن 2179 حالة.

*النيابة العامة
هي جهاز قضائي مستقل، يختص بالتحقيق في الجرائم بالمملكة العربية السعودية. يقوم بالعمل فيها قضاة تحقيق، يحملون الصفة والحصانة القضائية، ويسمون (أعضاء النيابة العامة).

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

النيابة العامة

أخبار تهمك

عاجل من وزارة الصحة بشأن فيروس كورونا.. وتحذير للمواطنين

منذ حوالي 20 ساعة

مفاجأة.. الإسماعيلي يحدد شروطه للموافقة على رحيل باهر المحمدي للأهلي

منذ 36 دقيقة

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

الأهلي يتخذ قراراً صادماً ضد أحمد فتحي

منذ نصف ساعة

مدرب الأهلي يثير الغضب في القلعة الحمراء بسبب فتحي.. اعرف التفاصيل

منذ ساعتين و 48 دقيقة

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

منذ ساعة و نصف

"سننتصر".. رسالة مطمئنة من السيسي للمصريين بشأن كورونا

منذ ساعة و 21 دقيقة

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي يرفض إغراءات الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يوجه بإرسال طائرتين تحملان مستلزمات طبية إلى إيطاليا

منذ حوالي 5 ساعات

عرض أوروبي يبعد رمضان صبحي عن الأهلي

منذ ساعتين و 6 دقيقة

فايلر يفجر مفاجأة نارية بشأن مصير أزارو وبادجي في الأهلي

منذ ساعة

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

منذ حوالي 5 ساعات

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يصدر قرارا بشأن المشروعات القومية الجارية

منذ حوالي 3 ساعات

بعد إدعائها الإصابة بكورونا.. قرار حاسم من الموسيقيين ضد إيناس عز الدين

منذ ساعتين

موضوعات متعلقة

النيابة: إنشاء ونشر مواقع المنظمات الإرهابية عقوبته 10 سنوات سجن

"النيابة": المساس بحرمة الحياة الخاصة جريمة موجبة للتوقيف

"النيابة العامة" تجدد تحذيرها من الجرائم الإلكترونية

النيابة العامة تكشف جرائم خاصة بحملات الحج الوهمية

"النيابة": احتيال حملات الحج الوهمية "جريمة موجِبة للتوقيف"

النيابة العامة لـ للحجاج.. "تجنبوا المساءلة الجزائية"

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:58 م

أول تصريحات رسمية من مكتشفي علاج كورونا: نسعى لإنقاذ مصر

طبيب صدرية: نحن في ذروة انتشار فيروس كورونا الآن

02:00 م

الكشف عن مخطط الأهلي لخطف صفقة الموسم من الزمالك

05:53 م

عاجل.. فريدة عثمان تخضع للعزل الصحي بسبب كورونا

01:54 م

قرار عاجل من الأوقاف بشأن موائد الإفطار في رمضان

02:36 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: دروس فيروس كورونا

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: مبادرة الفجر "إحنا فى ضهرك".. خليك فى البيت وإحنا هنوصل شكوتك للمسئولين

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: "كورونا" يفجر الخلافات بين دول العالم