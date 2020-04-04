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تونس تعلن تسجيل 58 حالة جديدة ومجموع الإصابات 553 حالة مؤكدة

السبت 04/أبريل/2020 - 07:07 م
بوابة الفجر
مروى الجلاصي
تعلم وزارة الصحة أنه بتاريخ 03 أفريل 2020، تم تسجيل 58 حالة إصابة جديدة من مجموع 749 تحليلا مخبريا (المخبر المرجعي بمستشفى شارل نيكول: 209 تحليلا، مخبر معهد باستور تونس: 403 تحليلا، مخبر مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير: 72 تحليلا، مخبر مستشفى فرحات حشاد بسوسة: 65 تحليلا).

وبذلك يصبح العدد الجملي للمصابين بهذا الفيروس، من بعد التثبت من المعطيات وتحيينها، 553 حالة مؤكدة من بين 6485 تحليلا جمليا، تتوزع على 22 ولاية كالآتي:

تونس : 131
أريانة : 69
بن عروس : 54
منوبة : 16
نابل : 11
زغوان : 02
بنزرت : 15
باجة : 01
الكاف : 05
سوسة : 48
المنستير : 27
المهدية : 10
صفاقس : 29
القيروان : 04
القصرين : 02
سيدي بوزيد : 05
قابس : 07
مدنين : 58
تطاوين : 17
قفصة : 10
توزر : 01
قبلي : 30

عدد الوفيات: 19 (03 صفاقس، 01 سوسة، 03 أريانة، 01 الكاف، 01 المهدية، 01 تطاوين، 01 بنزرت، 02 تونس، 02 مدنين، 02 منوبة، 01 سيدي بوزيد، 01 نابل).

ومن جانب آخر، تعلم الوزارة أنه في إطار المتابعة الحينية للوافدين تم إلى حد هذا التاريخ إخضاع 19174 شخصا للحجر الصحي الذاتي، 18666 منهم أتموا فترة المراقبة الصحية و508 مازالوا تحت الحجر الصحي والمراقبة الصحية اليومية.

وتسجل وزارة الصحة أن هذا التطور في الوضع الوبائي، ينبئ بمزيد انتشار المرض خلال الأسابيع القادمة طالما أن الإجراءات التي ما فتئت الوزارة تذكر بوجوب الالتزام بها، لم يقع احترامها في عديد المناسبات بكثير من المناطق.

وتدعو وزارة الصحة، بكل إلحاح، كافة المواطنين للالتزام الكامل باحترام القانون وكل الإجراءات المتخدة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للأمن الصحي للبلاد.

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