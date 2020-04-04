الإمارات تعلن تمديد برنامج التعقيم لمدة أسبوعين في دبي

وعقدت حكومة الإمارات، السبت، الإحاطة الإعلامية الدورية في إمارة أبوظبي للوقوف على آخر المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الإمارات.





وتحدثت فيها الدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات، عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من الفيروس.





وقالت الحوسني: "المعطيات والدراسات السابقة كانت تؤكد أن ارتداء الكمامات في الأماكن العامة يقتصر على الأشخاص الذين يعانون من أعراض تنفسية، وليس الجميع".





وأضافت: "اليوم نوصي الجميع بارتداء الكمامات عند الخروج، وذلك بناءً على متابعتنا المستمرة لجميع الدراسات والأبحاث، وبناءً على التوصيات الدولية التي أكدت مؤخرا إمكانية إصابة نسبة من الأشخاص دون ظهور أي أعراض عليهم".





وتابعت الحوسني: "الخيار البديل في حال عدم وجود كمامات طبية هي تغطية الأنف والفم باستخدام كمامات ورقية، أو كمامات منزلية الصنع من القطن أو القطن المخلوط، مع التأكد من إعادة غسلها".





وأكدت: "الوقاية خير من العلاج، فأنا بارتدائي الكمامة أحميك، وأنت بارتدائك الكمامة تحميني".







