محمد صلاح أهلاوي أم زملكاوي.. وائل جمعة يكشف مفاجأة

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أعرب وائل جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن استعداده لخدمة القلعة الحمراء في أي وقت ومكان إذا طُلب منه ذلك.



وأكد مدافع الأهلي السابق في تصريحات اليوم، أنه تحت أمر بيته الذي تربى فيه على مدار السنوات الماضية، وسيعمل على تكريث خبراته في خدمة الكيان.



وأضاف جمعة: "خدمة الأهلي ليست شعارات، هي طبيعة وجينات داخل كل من نشأ بين أسواره، ولو احتاجني في أي وقت أنا تحت أمره، فأنا حصلت على دورات تدريبية كزيادة خبرة".



وتابع: "الأهلي غير أي نادٍ آخر، وأي لاعب يتمنى أن يرتدي القميص الأحمر، ومحمد صلاح لو عاد إلى مصر أتمنى أن ينتقل إلى القلعة الحمراء"



واختتم: "صلاح بالطبع أهلاوي ومافيش أحسن من الأهلي بالنسبة له، ولكن أتمنى له النجاح في مسيرته الخارجية ويظل اسمه بين الكبار دائمًا".