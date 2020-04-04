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مدرب بايرن ميونيخ يحدد الصفقات القادمة

السبت 04/أبريل/2020 - 07:13 م
بوابة الفجر
بدأ هانزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ الالماني في تحديد الصفقات القادمة بعدما جدد عقده مع النادي حتي عام 2023.

لكن الأمر لن يقتصر على هذا، وإنما سيمنح النادي للمدرب فليك الفرصة لإبداء رأيه في كيفية توجيه الفريق وتحديد خطواته المستقبلية.

واستغل بايرن فترة التوقف الحالية لجميع الأنشطة الكروية في ألمانيا بسبب تفشي كورونا، وجدد عقد فليك حتى 2023 ليبدأ النادي بالتشاور مع فليك النظر في مستقبل الفريق.

وأكد الرئيس التنفيذي للنادي، كارل هاينز رومينيغه، لصحيفة بيلد الألمانية، اليوم السبت، أن فليك وحسن صالح حميديتش، سيشاركان في رسم ملامح الفريق.

وأوضح: "بالطبع، هانزي له كلمته، رأي المدرب يلعب دوراً في قراراتنا بشأن قائمة الفريق، إنه من سيعمل مع اللاعبين، ولهذا أردنا أن يكون هناك الآن وضوح في وضع الطاقم التدريبي، قبل تحديد شكل قائمة الفريق للموسم المقبل خلال الأسابيع والشهور المقبلة".

ولا يعلم أحد إلى أي مدى سيصل تأثير وباء "كورونا" على ما تبقى من الموسم، وعلى سوق انتقالات اللاعبين في صيف هذا العام.

والشيء الوحيد الذي يبدو واضحاً، هو أن الصفقات الكبيرة لم يعد لها وجود على الأقل، بسبب الضربات المالية الكبيرة التي تلقتها الأندية.

وتردد أن اهتمام بايرن باللاعب الألماني الدولي ليروى ساني هدأ وتراجع بالفعل، كما تراجعت رغبة اللاعب نفسه في الانتقال من مانشستر سيتي الإنجليزي إلى بايرن.

ولكن بايرن يواجه أيضاً قضايا تتعلق بعقود لاعبين مثل حارس مرماه الألماني الدولي مانويل نيوير، والمهاجم توماس مولر، والمدافع الإسباني خافي مارتينيز، ولاعب الوسط تياغو ألكانتارا، والمدافع ديفيد ألابا، حيث تنتهي عقودهم جميعاً في 2021.

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