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نانسي عجرم تستعيد ذكريات ما قبل الحجر المنزلي

السبت 04/أبريل/2020 - 08:16 م
نانسي عجرم
نانسي عجرم
مي مرسي
شاركت المطربة اللبنانية نانسي عجرم صور من جلسة تصوير لها قبل الحظر المنزلي،وظهرت بفستان قصير فوق الركبة وبه حزام اسود،وبحذاء "هيلز" اسود، وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وتستعيد "عجرم" ذكريات ما قبل الحظر من خلال هذه الصور قائلة "إعادة للخلف"،وتفاعل الجمهور مع الصور فقال أحدهم "بحبك أوي".

وتراعي المطربة اللبنانية نانسي عجرم مشاركة جمهورها من خلال مواقع التواصل الاحتماعي بكل ما هو جديد في حياتها أثناء الحجر المنزلي لقضاء وقتها مع جمهورها في الظروف التي تمر بها البلاد من الحجر المنزلي لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والحد من الاختلاط.

وتقوم "عجرم" بتسجيل تتر مسلسل "سكر زيادة" الذي من المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل،وهو من بطولة الفنانة نبيلة عبيد ونادية الجندي والأغنية كلمات تامر حسين والحان وليد سعد.

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نانسي عجرم كورونا الحجر المنزلي البقاء في المنزل

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