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الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مناطق بالمملكة.. الأحد
السبت 04/أبريل/2020 - 07:13 م
الفجر السعودي
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ موضحة أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق.
وقالت هيئة الأرصاد، في بيان تفصيلي، عبر موقعها الرسمي: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.
وأضافت: أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة) كذلك على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم وحائل).
وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فأن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 16-36كم/ساعة، فيما تصل سرعتها إلى 42كم على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.
وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.
*الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة
تعد الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة مؤسسة حكومية سعودية، ترجع نشأتها عندما قامت السعودية بإنشاء المديرية العامة للأرصاد الجوية عام 1370 هـ الموافق 1950، ليعاد بعد ذلك هيكلة المديرية عام 1981 الموافق 1401 هـ لتصبح مصلحة الأرصاد وحماية البيئة.
وأنيط بالهيئة دور الجهة المسئولة عن البيئة في السعودية على المستوى الوطني إلى جانب دورها في مجال الأرصاد الجوية، وفي عام 1422 هـ الموافق 2001 تم تحويل المسمى من مصلحة الأرصاد وحماية البيئة، إلى الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ثم تم تحويل المسمى إلى الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتم تعيين الأمير تركي بن ناصر بن عبد العزيز آل سعود رئيس عام للهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة حتى 17 أغسطس 2013.
وأعفي من منصبه وعين الدكتور عبد العزيز بن عمر الجاسر بدلا عنه، ثم أعفى من منصبه وعين الدكتور خليل بن مصلح الثقفي ثم أعفى من منصبة في 30 أغسطس 2019، وقرر مجلس الوزراء السعودي في مارس 2019 إلغاء الهيئة وإنشاء المركز الوطني للأرصاد، والمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، والمركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
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