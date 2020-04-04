الأرصاد: سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة على مناطق بالمملكة.. الأحد





أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالمملكة العربية السعودية، مساء اليوم السبت، عن توقعاتها للأحوال الجوية ليوم غد الأحد؛ موضحة أن الفرصة مهيأة لتكّون سحب رعدية ممطرة، مصحوبة برياح نشطة، تحد من الرؤية الأفقية على 9 مناطق.





وقالت هيئة الأرصاد، في بيان تفصيلي، عبر موقعها الرسمي: تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، لتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الوسطى والشمالية للمملكة.





وأضافت: أنه من المتوقع تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة) كذلك على أجزاء من مناطق (الشرقية، الرياض، القصيم وحائل).





وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فأن الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزأين الأوسط والشمالي، وجنوبية إلى جنوبية شرقية على الجزء الجنوبي، بسرعة تتراوح بين 16-36كم/ساعة، فيما تصل سرعتها إلى 42كم على الجزء الجنوبي، مع ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف المتر، يصل إلى مترين على الجزء الجنوبي.





وعلى الخليج العربي، ستكون الرياح السطحية، شمالية إلى شمالية شرقية، بسرعة 14-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج بين متر إلى متر ونصف المتر.



