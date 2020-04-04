نقابة المهن الموسيقية توجه شكرًا خاصًا لجيش مصر الأبيض

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يتوجه أعضاء مجلس نقابة المهن الموسيقية والجمعية العمومية بكل الشكر والاعزاز والتقدير لجيش مصر الابيض ويثمن الجهود العظيمة التي يبذلها ابناء المنظومة الصحية في سبيل مكافحة ومقاومة فيروس كورونا المستجد.





تؤكد نقابة المهن الموسيقية وجمعيتها العمومية على إلتزامها التام بقرارات الحكومة الحاسمة ومساندة الدولة المصرية في كل ماتتخذه من اجراءات من اجل الحفاظ على ارواح الشعب المصري وكل من يعيش ارض مصر المباركة.





ويشير مجلس النقابة انه تعامل بمنتهى الحيدة والشفافية ازاء الازمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد وتداعياتها ونتح عنها توقف تام بكافة الانشطة والفعاليات الفنية على مستوى الجمهورية مما أدى إلى توقف كافة الموارد المالية خلال الفترة المنقضية، وكان لزاما على النقابة رعاية اعضاء جمعيتها العمومية وصرف اعانة وقتية للأعضاء العاملين غير الموظفين واصحاب الرواتب الشهرية هذا بخلاف استمرار صرف المعاشات في موعدها وايضا المبالغ الكبيرة التي تتكبدها النقابة في العلاج والرعاية الصحية لاعضائها.





كما تقرر عقد اجتماع مجلس ادارة هذا الاسبوع لاقرار صرف الاعانة الثانية للشهر الجديد بنفس الشروط والاحكام التي سبق الاعلان عنها مع وجود قاعدة بيانات جديدة تم اعدادها خلال الاسابيع الاخيرة بمناسبة حلول شهر رمضان المعظم خاصة وانه بات في علم الغيب متى ينتهي هذا الامر الجلل داعين المولى عز وجل بازاحة الغمة ونهاية هذا الابتلاء.





كما يناقش المجلس في اجتماعه المقبل عدة قرارات اخرى منها تحويل المطربة ايناس عز الدين للتحقيق بعد تلقي عدة شكاوى من عدد من اعضاء الجمعية العمومية ضدها تتهمها فيه بالاساءة للدولة المصرية ومنظومتها الصحية وتسببت في اثارة البلبلة للراي العام خلافا لقواعد النظام العام.





كما يصدق المجلس على قرارات عقابية لعدد من الاعضاء العاملين وشطب عضويات اخرى لعدد من المتسبين الذين تطاولوا على النقابة ومجلسها مصدرين اتهامات جزافية دون دليل او سند قانوني وذلك بالمخالفة للقانون واللائحة التنفيذية.